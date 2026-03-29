Simon Längenfelder ha inaugurato il weekend del GP della Svizzera MX2, terza tappa del Mondiale 2026, con una vittoria dominante in gara 1 sul circuito di Frauenfeld. Il pilota tedesco, in sella alla sua KTM, ha saputo capitalizzare un problema meccanico occorso a Mathis Valin (Kawasaki), che aveva inizialmente condotto la prima parte della corsa, tagliando il traguardo con il tempo di 33:07.819.

Längenfelder si è distinto fin dalle prime battute, mantenendosi costantemente nelle posizioni di vertice e transitando quarto alla prima curva. La leadership iniziale era stata conquistata da Valin, autore di un avvio brillante che gli aveva permesso di guidare la gara fino al guasto tecnico che lo ha costretto a rallentare.

Da quel momento, il tedesco ha preso saldamente il comando, precedendo sul traguardo il belga Sacha Coenen (KTM), staccato di 0:06.478, e il connazionale Liam Everts (Husqvarna), che ha chiuso terzo a 0:07.960.

La prestazione di Valerio Lata e gli altri italiani

Una solida prestazione è stata quella di Valerio Lata, che ha concluso in quinta posizione con la sua Honda, a 0:36.725 dal vincitore, affermandosi come il migliore tra i piloti italiani. Davanti a lui, in quarta posizione, si è piazzato Guillem Farres su Triumph, con un ritardo di 0:33.169. Per quanto riguarda gli altri italiani, Andrea Rossi (KTM) ha raggiunto la top 15, pur con due giri di ritardo, mentre Morgan Bennati ha tagliato il traguardo ventesimo, anch’egli doppiato di due tornate.

Grazie a questo successo in gara 1, Längenfelder consolida la sua leadership nella classifica generale del Mondiale MX2, portandosi a 129 punti. Il suo vantaggio è ora di cinque lunghezze rispetto a McLellan (Triumph), che ha chiuso la gara odierna in ottava posizione, e di diciannove punti su Coenen. Valerio Lata, con 72 punti, occupa attualmente la nona posizione ed è il primo degli italiani in classifica.

Il contesto del Mondiale MX2 2026

Il GP della Svizzera rappresenta il terzo appuntamento nel calendario provvisorio del Mondiale MX2 2026, una stagione che si snoda su diversi circuiti di rilievo internazionale. Frauenfeld, sede di questa entusiasmante gara, si conferma uno degli eventi più attesi dell'anno, come evidenziato dal calendario ufficiale della Federazione Internazionale di Motociclismo.

La competizione proseguirà nelle prossime settimane con le tappe italiane di Riola Sardo e Pietramurata, sottolineando l’importanza del nostro paese nel panorama del motocross mondiale.

La presenza di giovani e promettenti talenti come Valerio Lata e Andrea Rossi testimonia la costante crescita del movimento italiano nella categoria MX2. Nel frattempo, la lotta per il titolo si preannuncia estremamente serrata tra i principali contendenti: Längenfelder, McLellan e Coenen. Il calendario fitto di appuntamenti e la varietà dei tracciati promettono di rendere il prosieguo del campionato particolarmente avvincente per tutti gli appassionati di motocross.