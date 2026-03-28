La Settimana Internazionale Coppi e Bartali si avvia alle fasi decisive con la quarta e penultima tappa, in programma oggi, 28 marzo. La frazione, che collega Ponte di Piave a Valdobbiadene (159,6 km), si preannuncia cruciale per le sorti della classifica generale, ancora estremamente aperta. Con soli quattro secondi a separare i primi quattro corridori, l'esito finale della corsa a tappe, valida per la Coppa Italia delle Regioni 2026, è tutt'altro che scontato.

Nella giornata precedente, Tommaso Doti ha conquistato il successo di tappa, mentre Mauro Schmid ha preso la leadership della generale.

La sua maglia è tutt'altro che sicura, con avversari del calibro di Doti e Diego Ulissi pronti a sferrare l'attacco decisivo. La tappa odierna, con il suo finale mosso e imprevedibile, offrirà numerose opportunità per fare la differenza.

Il percorso: un finale che accende la sfida

La partenza è fissata a Ponte di Piave alle 11.45, con l'arrivo stimato a Valdobbiadene intorno alle 16.00. I primi cento chilometri sono prevalentemente pianeggianti, con l'unica eccezione dello strappo di Asolo. La vera battaglia altimetrica inizierà nella seconda parte della tappa. Il gruppo affronterà la salita di San Michele di Feletto (1,5 km al 5,1% di pendenza media), seguita dalle ascese di Rolle (2,2 km al 3,2%) e Combai (3,1 km al 5%).

L'ultima asperità significativa sarà la salita di San Pietro di Barozza (2 km al 4,6% di pendenza media), posizionata strategicamente poco prima dell'arrivo, che a sua volta presenta un leggero tratto in salita. Questo design del percorso promette un finale esplosivo.

In una settimana così imprevedibile, prevedere un vincitore di tappa è arduo. I principali favoriti potrebbero optare per un controllo reciproco, per poi giocarsi la vittoria in una volata ristretta a Valdobbiadene. Tuttavia, le caratteristiche del percorso suggeriscono che non si possono escludere attacchi a sorpresa. Mauro Schmid cercherà di blindare la sua leadership, ma dovrà fronteggiare la determinazione di Tommaso Doti e, in particolare, di Diego Ulissi, entrambi desiderosi di sovvertire la classifica generale.

La tappa odierna sarà un banco di prova fondamentale.

Dove seguire la tappa: differita TV e diretta streaming

Non è prevista una diretta televisiva della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tuttavia, sarà possibile seguire la corsa in differita su Rai Sport HD dalle 16.45. La diretta streaming sarà garantita sul canale YouTube ufficiale della Lega Ciclismo Professionistico, offrendo un'alternativa per non perdere le emozioni. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili tramite la diretta live testuale fornita da OA Sport.

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, giunta alla quarantunesima edizione e valida come prova del calendario UCI Europe Tour categoria 2.1, si snoda su un percorso totale di 819,7 chilometri, con partenza da Barbaresco e arrivo a Gemona del Friuli. Nelle tappe precedenti, si sono distinti corridori come Axel Laurance, Filippo D’Aiuto e Tommaso Dati, rendendo questa edizione particolarmente avvincente con diciannove squadre al via.