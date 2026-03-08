La Parigi‑Nizza si conferma come una delle corse a tappe di maggior prestigio nel panorama ciclistico internazionale. Soprannominata la “Corsa del Sole”, questa competizione si tiene tradizionalmente in apertura di stagione, fungendo da cruciale banco di prova per i ciclisti che ambiscono a trionfare nelle grandi classiche e nei giri di tre settimane.

Storia e rilevanza della Parigi‑Nizza

Nata nel 1933, la Parigi‑Nizza ha saputo guadagnarsi nel tempo un posto d'onore nel cuore degli appassionati di ciclismo. Sebbene il tracciato possa subire variazioni annuali, la corsa mantiene salda la sua identità, partendo dalla regione parigina per concludersi sulla suggestiva Costa Azzurra, con Nizza o le sue vicinanze come meta finale.

La competizione è celebre per le sue tappe dall’elevato coefficiente di difficoltà, capaci di esaltare sia le doti dei velocisti sia quelle degli scalatori puri.

Struttura e partecipanti

Generalmente, la gara si articola su un programma di otto tappe, che includono un equilibrato mix di frazioni pianeggianti, percorsi ondulati e impegnativi tratti montuosi. La partecipazione vede schierate le più blasonate squadre del circuito World Tour, offrendo spesso l'opportunità di ammirare all'opera i principali protagonisti della stagione agonistica. La Parigi‑Nizza assume inoltre un ruolo significativo come test fondamentale per valutare la condizione fisica in vista degli imminenti appuntamenti con le classiche di primavera.