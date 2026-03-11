La quarantesima edizione della Pierra Menta, prestigiosa tappa dello sci alpinismo mondiale, ha preso il via assegnando quest’anno anche i titoli del Campionato Mondiale lunghe distanze. La prima tappa, articolata su 16,5 chilometri, ha visto la coppia italiana formata da Alba De Silvestro e Lisa Moreschini conquistare un eccellente terzo posto, fermando il cronometro a 3:07’23”. Le azzurre sono state precedute dalle francesi Emily Harrop e Margot Ravinel, prime con 2:57’18”, e da Axelle Gachet‑Mollaret e Celia Perillat‑Pessey, seconde a soli 11 secondi.

Anche nella competizione maschile l’Italia ha ottenuto un importante terzo posto grazie a Davide Magnini e William Boffelli. I due italiani hanno concluso la tappa distanziati di 2’54″ dalla coppia francese Samuel Equy e Anselme Damevin, vincitori della frazione, mentre al secondo posto si sono piazzati Bon Mardion e Gachet.

La competizione e il contesto

La Pierra Menta si sviluppa nell’arco di quattro giornate, presentando un percorso con oltre 10.000 metri di dislivello totale. Gli atleti, divisi in coppie maschili e femminili, affrontano sfide tecniche e fisiche di altissimo livello. Nonostante la netta supremazia francese nella prima tappa, i due podi azzurri confermano la forte competitività dell’Italia nella disciplina dello sci alpinismo a lunga distanza.

La Pierra Menta sede iridata

La competizione francese funge da sede iridata per la specialità delle lunghe distanze a squadre. L’edizione 2026 dei Campionati mondiali lunghe distanze a squadre di sci alpinismo si svolgerà proprio alla Pierra Menta, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama internazionale di questo sport. Questa manifestazione rappresenta la quinta edizione di un evento che si tiene con cadenza annuale sotto l’egida della ISMF, sottolineando l’importanza storica e attuale della Pierra Menta nello sci alpinismo.