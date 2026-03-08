Oggi a Lahti, in Finlandia, si disputano le gare individuali di sci di fondo sui 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026. La prova femminile scatterà alle 10:30, seguita da quella maschile alle 12:15, con gli atleti italiani pronti a cercare un risultato a sorpresa.

Sci di fondo a Lahti: gli atleti in gara e le ambizioni

In campo maschile, tra i favoriti figura Martin Løwstrøm Nyenget. L'italiano Federico Pellegrino punta a difendere la sua terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo, sfidato da Amundsen.

La squadra italiana schiera inoltre Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Simone Daprà, tutti in cerca di una prestazione significativa.

Nel settore femminile, Jessie Diggins è sempre più vicina alla conquista della sua terza Sfera di Cristallo, con un vantaggio di 246 punti su Moa Ilar. Assente Ebba Andersson, la favorita principale diventa Frida Karlsson, ma l'attenzione è rivolta anche a Heidi Weng e alla velocista Jonna Sundling. Tra le italiane, Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter puntano a una top venti, affiancate da Nicole Monsorno e Cassol.

Orari e modalità di copertura delle gare

Le gare prenderanno il via alle 10:30 per le donne e alle 12:15 per gli uomini. Sarà possibile seguire le prove in streaming su RaiPlay Sport 1 (femminile), RaiPlay Sport 2 (maschile), Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per non perdere alcun dettaglio dell'evento.

Il contesto della Coppa del Mondo di sci di fondo

Il programma odierno conferma il calendario ufficiale della Coppa del Mondo di sci di fondo, che prevede le prove individuali di 10 km a tecnica classica a Lahti l’8 marzo 2026. Le informazioni sugli orari e le modalità di visione sono coerenti con il palinsesto streaming e televisivo comunicato.