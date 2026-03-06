Ai Mondiali junior di sci di fondo in corso a Lillehammer, in Norvegia, Daniel Pedranzini ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli. L’oro è andato al norvegese Leopold Strand, mentre il bronzo è stato appannaggio di Torjus Magnus Harbo.

La gara e i risultati

Leopold Strand ha vinto la competizione con il tempo di 23’33"7, precedendo Pedranzini di 29"6. Harbo ha concluso al terzo posto, a 32"2 dal vincitore e a 2"6 dal secondo classificato, l’azzurro Pedranzini. In quarta posizione si è piazzato il francese Gaspard Cottaz, seguito da Jonas Skogstad (Norvegia) e Felix Bollwein (Germania).

Tra gli altri atleti italiani in gara, Marco Pinzani ha ottenuto un ottimo settimo posto, staccato di 52"1 dalla vetta. Federico Pozzi ha chiuso undicesimo, a 1’00"6, mentre Niccolò Bianchi si è classificato venticinquesimo, con un ritardo di 1’33".

Il contesto della competizione

La medaglia d’argento di Pedranzini rappresenta il terzo podio azzurro in questa rassegna iridata. In precedenza, Federico Pozzi aveva conquistato l’argento nella sprint d’apertura e Marco Pinzani nella mass start. Pedranzini, classe 2007 e originario della Valtellina, ha confermato il suo valore in una competizione di alto livello.

Il percorso di gara

La gara è stata dominata da Strand, che ha preso il comando dopo circa 2,6 km e ha progressivamente aumentato il suo vantaggio fino al traguardo.

Pedranzini ha mantenuto salda la seconda posizione dalla fine del primo giro fino alla conclusione, resistendo al ritorno di Harbo nel finale.

La prestazione di Pedranzini si inserisce in un periodo di ottimi risultati. In gennaio, nella Fesa Cup di Seefeld, aveva guidato una tripletta azzurra nella 10 km in tecnica classica under 20, precedendo Federico Pozzi e Marco Pinzani.