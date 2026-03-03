Teo Galli si è distinto nella gara sprint in tecnica libera ai Campionati mondiali Under 23 di sci nordico in corso a Lillehammer, in Norvegia. L’atleta italiano ha mostrato grande determinazione e capacità tecnica, arrivando vicino al podio in una competizione di altissimo livello.

La prestazione di Galli

Galli ha affrontato con successo le fasi eliminatorie della sprint, dimostrando una buona condizione fisica e una notevole lucidità tattica. Nella fase finale della gara, l’azzurro ha lottato fino all’ultimo per una posizione tra i primi tre, ma ha dovuto accontentarsi di un piazzamento appena fuori dal podio.

La sua prova resta comunque tra le migliori della spedizione italiana a Lillehammer.

I Mondiali di Lillehammer

I Campionati mondiali juniores e Under 23 di sci nordico si stanno svolgendo a Lillehammer dal 2 all’8 marzo. La manifestazione prevede gare di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, sia individuali sia a squadre, per le categorie juniores e Under 23. L’evento rappresenta un’importante occasione per i giovani talenti di confrontarsi a livello internazionale.

La località norvegese, già sede delle Olimpiadi invernali del 1994, ospita un programma ricco di competizioni che mettono in luce il livello crescente degli atleti italiani nelle categorie giovanili.