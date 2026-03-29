La Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026 si conclude con la quinta e ultima tappa: 165,5 chilometri da Cormons a Gemona del Friuli. L'evento, parte della Coppa delle Regioni 2026, presenta un percorso impegnativo, con due ascese sul Monte Stella (4,6 km all'8,7% di pendenza media).

Il primo passaggio sul Monte Stella è a 70 km dalla partenza. Il secondo, a soli 20 km dal traguardo, sarà decisivo. Questo tratto, seguito da una lunga discesa, potrà determinare vittoria di tappa e classifica generale. Alla vigilia, il leader è Axel Laurance, già vincitore di due tappe e in testa con vantaggio minimo.

Un finale aperto e combattuto

La classifica generale resta incerta. La seconda scalata del Monte Stella è l'ultima opportunità per ribaltare le gerarchie. Corridori potrebbero tentare un'azione solitaria o formare un gruppetto per mettere in difficoltà il leader. La partenza è fissata per le 11:05 da Cormons, con l'arrivo a Gemona del Friuli preceduto da una discesa che potrebbe favorire attacchi.

Laurance, forte delle sue due vittorie, dovrà difendersi dagli avversari. Questi cercheranno di sfruttare salita e discesa per colmare il distacco. Tensione alta, corsa apertissima fino all'ultimo chilometro.

Monte Stella: la salita decisiva

Il Monte Stella, con 4,6 km all'8,7% di pendenza media, è la salita simbolo della tappa conclusiva della Settimana Coppi&Bartali.

La sua posizione strategica, specialmente il secondo passaggio a 20 km dal traguardo, lo rende il punto chiave per le strategie di team e atleti. La corsa, che ogni anno richiama appassionati e squadre di alto livello, si conferma nel 2026 come appuntamento atteso del calendario ciclistico internazionale.

Il percorso e la conformazione di questa tappa promettono emozioni e colpi di scena, con la classifica generale ancora tutta da decidere.