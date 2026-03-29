Oggi, domenica 29 marzo, il ciclismo internazionale si prepara a vivere una delle sue classiche più affascinanti: la Gand-Wevelgem, ora ufficialmente “In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem”. Questa edizione segna una svolta storica, con partenza da Middelkerke e un nome rinnovato, una novità dal 1934. Nonostante le modifiche, la corsa mantiene i suoi elementi distintivi: i celebri muri fiamminghi, i tratti esposti al vento e gli impegnativi settori di sterrato, che ne hanno costruito il mito, rafforzando il legame con la memoria della Prima guerra mondiale.

Il Percorso Rinnovato: tra vento e muri leggendari

La principale novità è la partenza da Middelkerke, sulla costa del Mare del Nord, frutto di un accordo decennale. Il chilometraggio è di 240,8 km. Il tracciato si snoda inizialmente nelle Fiandre occidentali settentrionali, un’area esposta ai forti venti, con tratti come De Moeren cruciali per i ventagli. I corridori affronteranno anche il pavé di Beauvoordestraat.

Il momento chiave arriva nella seconda metà, con il circuito dei celebri muri fiamminghi: Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e il Kemmelberg, affrontato tre volte da due versanti. Si aggiungono tre settori di sterrato, i Plugstreets, che aumentano la selezione. Dopo l’ultima difficoltà, posta a poco più di 35 chilometri dall’arrivo, la corsa si apre verso Wevelgem, dove il finale può premiare un attacco o una volata ristretta.

Wevelgem resterà sede d'arrivo almeno fino al 2031.

I Protagonisti Attesi: chi lotterà per la vittoria

Tra i favoriti spicca Mathieu van der Poel, ideale per un attacco solitario o in un piccolo gruppo grazie alla sua esplosività sul Kemmelberg. Wout van Aert, in ottima forma dopo il podio alla Milano-Sanremo, è l’uomo da battere in caso di corsa dura. Per una volata di gruppo ristretto, il punto di riferimento è Jasper Philipsen. L’italiano Jonathan Milan è tra i più attesi dopo le sue eccellenti prestazioni stagionali. Altri candidati sono Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Paul Magnier, Jordi Meeus e Filippo Ganna, per un’azione a sorpresa.

Programma e Dove Seguire la Corsa

La Gand-Wevelgem 2026 prenderà il via oggi, domenica 29 marzo, da Middelkerke verso Wevelgem, per un totale di 240,8 km.

La partenza è fissata per le ore 11:07, con l'arrivo stimato intorno alle ore 16:20. Non è prevista diretta televisiva, ma la corsa sarà in diretta streaming. La trasmissione inizierà dalle ore 13:35 su Discovery+ e HBO Max, e dalle 14:15 su Eurosport2 HD e DAZN. Per chi preferisce un aggiornamento costante, OA Sport offrirà una dettagliata diretta testuale.