L'attesa è alta per il prossimo appuntamento di Jannik Sinner all'ATP Masters 1000 di Miami. L'azzurro si appresta ad affrontare Alex Michelsen negli ottavi di finale, in un match che non inizierà prima delle ore 21.00 di oggi. Questo sarà il terzo confronto tra i due tennisti sul circuito maggiore, e finora Sinner ha mantenuto un record impeccabile, avendo vinto entrambi i precedenti. Tutte le sfide si sono svolte nel 2024 e, curiosamente, entrambe sul suolo statunitense, preannunciando un'altra battaglia interessante su un terreno a lui familiare.

I precedenti incontri: Sinner sempre vincente

La storia dei confronti diretti tra Sinner e Michelsen parla chiaro, con l'italiano che ha sempre avuto la meglio. Il primo scontro risale al terzo turno del prestigioso torneo di Cincinnati, dove Sinner si impose con un convincente 6‑4 7‑5. Questa vittoria ha posto le basi per un'ulteriore conferma della sua superiorità. Pochi giorni dopo, la scena si è ripetuta agli US Open, dove l'azzurro ha replicato con un'altra prestazione dominante nel secondo turno, chiudendo il match con un netto 6‑4 6‑0 6‑2. In queste due partite, Michelsen ha faticato a trovare risposte efficaci, riuscendo a conquistare un totale di soli quindici game. Sinner, d'altro canto, ha dimostrato una solidità impressionante, vincendo ben cinque set consecutivi e non concedendo mai alcun parziale all'avversario, un dato che evidenzia la sua netta superiorità.

Contesto e la forma attuale dei tennisti

L'incontro odierno a Miami si inserisce in un contesto in cui Jannik Sinner arriva forte di questi due successi precedenti, che hanno evidenziato la sua solidità e la sua continuità di rendimento. L'azzurro ha mostrato di essere in una forma eccellente, capace di affrontare avversari giovani e promettenti come Michelsen con grande autorevolezza. Alex Michelsen, che giocherà in casa, cercherà indubbiamente di invertire il trend negativo e di trovare nuove strategie per contrastare il numero due del mondo. Tuttavia, dovrà confrontarsi con la straordinaria condizione fisica e mentale di Sinner, che si è già dimostrato dominante nei precedenti confronti diretti, rendendo la sfida particolarmente ardua per il tennista statunitense.

Il confronto decisivo agli US Open 2024

Uno dei momenti salienti di questa rivalità, seppur breve, è stato il secondo turno degli US Open 2024, disputato lo scorso 29 agosto. In quell'occasione, Jannik Sinner ha letteralmente dominato Alex Michelsen, imponendosi con un perentorio 6‑4 6‑0 6‑2. La partita si è conclusa in appena un'ora e trentanove minuti, permettendo a Sinner di avanzare al terzo turno del torneo per la quarta volta consecutiva, un traguardo significativo per la sua carriera. Dopo la vittoria, Sinner ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: “I’m very happy to be through against a very tough opponent. I always enjoy playing here, and every match is different, has its own story, but today I’m very happy, so we’ll see what’s coming.” Questo match, svoltosi nell'iconico Arthur Ashe Stadium, ha visto Sinner sfoggiare una grande precisione nei colpi da fondo campo, frustrando le intenzioni di Michelsen, che ha manifestato apertamente la sua delusione con gesti eloquenti verso il suo box. Il successo ha ulteriormente confermato la netta superiorità dell'azzurro sul cemento americano, un terreno di gioco dove ha spesso dimostrato di esprimere il suo miglior tennis.