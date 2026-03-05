Jannik Sinner, numero 2 del mondo e testa di serie n. 2, inizierà la sua avventura al Masters 1000 di Indian Wells direttamente dal secondo turno. Il suo debutto lo vedrà contrapposto al ceco Dalibor Svrčina, giocatore emergente che ha superato le qualificazioni per accedere al tabellone principale. L'incontro è fissato per venerdì 6 marzo.

Il percorso di Svrčina

Dalibor Svrčina, nato nel 2002, ha dimostrato la sua tenacia conquistando un posto nel main draw attraverso due intense sfide di qualificazione. Ha sconfitto Mitchell Krueger con il punteggio di 7-6(6) 6-4 e successivamente Vít Kopřiva, replicando lo stesso risultato.

Nel primo turno del torneo, ha poi avuto la meglio sull'australiano James Duckworth con un doppio 6-2 6-4.

Lo scorso novembre, Svrčina ha raggiunto il suo best ranking personale attestandosi all'ottantesimo posto del mondo, mentre attualmente occupa la posizione n. 109. Il 2025 ha segnato un netto miglioramento nelle sue prestazioni, culminato con la vittoria del torneo di Barletta senza cedere alcun set.

A settembre, in qualità di lucky loser, ha ottenuto una vittoria di rilievo contro Matteo Berrettini all'ATP 250 di Hangzhou, avanzando fino ai quarti di finale. La sua corsa è stata interrotta da Alexander Bublik, che si è imposto con un netto 6-1 6-1.

Il contesto per Sinner

Per Jannik Sinner, questo match rappresenta un test significativo dopo un avvio di stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative.

La sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e l'eliminazione nei quarti dell'ATP 500 di Doha per mano del giovane ceco Jakub Menšík hanno caratterizzato il suo rendimento recente.

I due giocatori non si sono mai affrontati in precedenza, un fattore che introduce un elemento di incognita. Sinner dovrà, quindi, analizzare sul campo le caratteristiche del suo avversario e individuare la strategia più efficace per superarlo.

Il tabellone di Indian Wells

Il sorteggio del Masters 1000 di Indian Wells ha previsto per Sinner un esordio contro un qualificato. Il torneo, primo appuntamento Masters 1000 della stagione, si svolge in California.

Il tabellone presenta nella stessa metà del percorso di Sinner altri giocatori di alto profilo come Ben Shelton, potenziale avversario agli ottavi, e Alexander Zverev. Lorenzo Musetti potrebbe rappresentare un ostacolo in semifinale. Il cammino verso il titolo si prospetta particolarmente impegnativo.