La semifinale del WTA Miami 2026 si preannuncia come un nuovo, avvincente capitolo nella crescente rivalità tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Le due tenniste, già protagoniste della recente finale di Indian Wells, si ritrovano ancora una volta di fronte all’Hard Rock Stadium, confermando il loro status di duello centrale della stagione 2026. Il loro cammino verso questa attesissima sfida è stato segnato da incontri combattuti e dall'eliminazione di avversarie di spicco come Jessica Pegula e Hailey Baptiste.

Nel primo quarto di finale della sessione diurna, l'incontro tra Elena Rybakina e Jessica Pegula ha regalato emozioni e un'inattesa rimonta.

Inizialmente, Pegula ha sorpreso, partendo con grande determinazione e portandosi rapidamente sul 4-0 nel primo set, grazie a due game vinti ai vantaggi in risposta. Ha poi chiuso il parziale sul 6-2. Tuttavia, nel secondo set, la tennista americana non è riuscita a concretizzare le numerose opportunità, sprecando una palla break iniziale e altre tre nel quinto game. Rybakina, sentendo lo scampato pericolo, ha trovato la forza per ribaltare l'inerzia del match, ottenendo il break decisivo sul 3-2 e chiudendo il set 6-3. Nel terzo e decisivo parziale, la kazaka ha preso subito il comando, portandosi sul 2-0 e mantenendo il vantaggio fino al 6-4 finale, nonostante due game molto combattuti a metà set.

Il punteggio finale di 2-6, 6-3, 6-4 ha così sancito l'accesso di Rybakina alla semifinale.

Sabalenka supera Baptiste in un match equilibrato

Nella sessione serale, Aryna Sabalenka ha affrontato Hailey Baptiste in un incontro che si è rivelato più combattuto del previsto. Nonostante il risultato finale di un doppio 6-4 a favore della bielorussa, Baptiste ha dimostrato grande tenacia, riuscendo a tenere testa alla bielorussa per lunghi tratti della partita. Nel primo set, Sabalenka ha ottenuto un break iniziale che si è rivelato fondamentale per la vittoria del parziale. Nel secondo set, Baptiste ha recuperato lo svantaggio a metà parziale, ma ha poi ceduto il servizio nell'ultimo game, permettendo a Sabalenka di chiudere l'incontro e di prenotare il suo posto nella semifinale contro Elena Rybakina.

Il percorso delle protagoniste a Miami 2026

Il WTA Miami 2026 si è confermato un torneo ricco di sfide di alto livello e di prestazioni sorprendenti. Prima di questo scontro diretto, Elena Rybakina, terza favorita del tabellone, aveva già superato la giovane australiana Talia Gibson negli ottavi di finale, imponendosi con un doppio 6-2 e mostrando un servizio particolarmente efficace. Jessica Pegula, dal canto suo, aveva raggiunto i quarti di finale battendo Jaqueline Cristian. Sul fronte opposto, Aryna Sabalenka, fresca campionessa di Indian Wells, aveva sconfitto la cinese Qinwen Zheng negli ottavi. Una delle vere rivelazioni del torneo è stata Hailey Baptiste, che nel suo cammino ha eliminato avversarie di calibro come Elina Svitolina e Jelena Ostapenko, dimostrando un tennis di alto livello.

La semifinale tra Sabalenka e Rybakina è, dunque, uno degli appuntamenti più attesi del circuito, con due delle giocatrici più in forma del momento pronte a contendersi un posto nella finale del WTA Miami 2026. Il duello tra la bielorussa e la kazaka continua a delinearsi come uno dei temi centrali e più affascinanti della stagione tennistica femminile.