Il WTA 500 di Linz si appresta a vivere un epilogo storico e senza precedenti, con la finale che vedrà contrapporsi Mirra Andreeva e Anastasia Potapova. L'evento, che per la prima volta si disputa sulla terra battuta indoor, culminerà in una sfida che, sebbene presenti due tenniste di origine russa, assume una connotazione particolare: Potapova, infatti, ha recentemente optato per rappresentare l'Austria a livello sportivo, gareggiando sotto la bandiera del paese ospitante.

Mirra Andreeva ha dimostrato una forma eccellente nel suo percorso verso la finale.

La giovane tennista ha superato in semifinale la rumena Elena‑Gabriela Ruse con un perentorio 6-4 6-1, un risultato che sottolinea la sua solidità e determinazione. Nei turni precedenti, Andreeva aveva già impressionato eliminando Sorana Cirstea in un match combattuto di tre set. Questa sarà la sua sesta finale nel circuito WTA, dove vanta un bilancio di quattro titoli conquistati e una sola sconfitta, evidenziando una notevole capacità di arrivare fino in fondo nei tornei importanti.

Potapova in finale dopo un percorso convincente

Dall'altra parte del campo, Anastasia Potapova, che da quest'anno compete per l'Austria, ha conquistato l'accesso all'atto finale sconfiggendo la croata Donna Vekic con il punteggio di 6-4 6-2.

Anche Potapova ha mostrato grande autorevolezza nel suo cammino, avendo precedentemente superato Lilli Tagger in un incontro che aveva visto sfidarsi due rappresentanti austriache. Per Potapova, questa rappresenta la settima finale della carriera nel circuito maggiore, con un record di tre vittorie e tre sconfitte. Tra i suoi successi spicca proprio il titolo vinto a Linz nel 2023, un precedente che aggiunge un ulteriore elemento di interesse a questa finale.

La posta in gioco per la finale di Linz è alta per entrambe le giocatrici, con significative implicazioni per il loro posizionamento nel ranking WTA. Una vittoria consentirebbe a Mirra Andreeva di scalare la classifica fino al nono posto mondiale, mentre in caso di sconfitta manterrebbe la decima posizione.

Per Anastasia Potapova, che ha già compiuto un notevole balzo di quarantatré posizioni nel ranking, l'eventuale conquista del suo quarto titolo nel circuito maggiore la proietterebbe ulteriormente, fino al quarantaquattresimo posto mondiale, consolidando la sua ascesa.

Il percorso di entrambe le finaliste è stato caratterizzato da prestazioni convincenti e grande determinazione. Andreeva ha dominato il suo match di semifinale contro Elena‑Gabriela Ruse, mentre Potapova ha mostrato grande efficacia contro Donna Vekic, gestendo i momenti chiave con freddezza e precisione. La sfida conclusiva promette quindi di essere equilibrata e ricca di momenti spettacolari, mettendo a confronto due delle tenniste più in forma del torneo e pronte a contendersi il prestigioso titolo del WTA 500 di Linz.