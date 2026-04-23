Si avvicina un momento cruciale per la Serie A di calcio a 5: la ventottesima giornata di regular season si preannuncia come un turno assolutamente decisivo per la definizione delle posizioni in classifica, sia per l'accesso ai playoff che per la delicata zona playout. L'intera stagione regolare sta per raggiungere il suo culmine, e ogni risultato di questo appuntamento potrà avere ripercussioni significative sul destino delle squadre.

Il Contesto della Fase Finale

La regular season sta entrando nella sua fase più calda e la 28ª giornata assume un'importanza strategica inequivocabile.

Le formazioni che ambiscono a un posto nei playoff per il titolo nazionale sono alla ricerca di punti preziosi, fondamentali per consolidare o conquistare una delle prime otto posizioni. Allo stesso tempo, le squadre che si trovano nella zona retrocessione stanno lottando con ogni energia per evitare gli spareggi salvezza o, nel peggiore dei casi, la retrocessione diretta. La tensione è palpabile e l'attenzione è massima su ogni campo.

Le Implicazioni Sportive e la Classifica

Questo turno può rivelarsi determinante per stabilire in via definitiva le otto squadre che avranno l'onore di accedere ai playoff, il percorso che conduce al titolo di campione d'Italia. Parallelamente, la 28ª giornata sarà fondamentale per delineare con chiarezza le posizioni che costringeranno le formazioni a disputare i playout, uno spareggio ad alta tensione per la permanenza nella massima serie, o a subire la retrocessione diretta in Serie A2 Élite.

In questa fase avanzata del campionato, ogni singolo risultato, ogni gol segnato o subito, può cambiare radicalmente gli equilibri della classifica, riscrivendo le sorti di intere stagioni.

La Formula del Campionato di Calcio a 5

La stagione 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 rappresenta la trentasettesima edizione del campionato nazionale di primo livello e la quarantatreesima assoluta nella storia di questa disciplina in Italia. Al termine della regular season, come da regolamento, le prime otto squadre classificate guadagneranno l'accesso ai playoff. Questi spareggi non solo decreteranno il campione d'Italia, ma assegneranno anche un prestigioso posto nella UEFA Futsal Champions League 2026-2027, la massima competizione europea per club.

Sul fronte opposto della classifica, le ultime tre squadre saranno soggette alla retrocessione diretta in Serie A2 Élite, un verdetto senza appello. Le formazioni classificate al quartultimo e al quintultimo posto, invece, si affronteranno in un intenso spareggio playout per la salvezza. È importante sottolineare che, in caso di doppio pareggio nelle gare dei playout, la squadra meglio classificata durante la regular season manterrà la categoria. Il titolo di campione d'Italia, infine, sarà assegnato al termine dei playoff, che si disputano al meglio delle due gare, con un'eventuale partita di spareggio in caso di doppio pareggio.