Oggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, non solo assegnerà i prestigiosi titoli tricolori, ma rappresenterà anche il principale portale d'accesso per la qualificazione agli Europei di Parigi 2026, in programma dal 10 al 16 agosto. La giornata vedrà in acqua i big azzurri, impegnati in batterie mattutine e finali serali, con copertura televisiva e streaming per non perdere i momenti clou.

La mattinata si aprirà con le batterie dei 50 dorso donne, dove gli occhi saranno puntati su Sara Curtis.

L'atleta piemontese, reduce da un'esperienza negli Stati Uniti, è pronta a dimostrare la sua esplosività e a lasciare il segno in questi Assoluti. Seguiranno i 200 farfalla uomini, con Alberto Razzetti e Federico Burdisso determinati a distinguersi in vasca. Nei 100 farfalla donne, in assenza di Costanza Cocconcelli, Elena Capretta, Caterina Santambrogio e Anita Gastaldi cercheranno di mettersi in evidenza.

I 100 dorso uomini vedranno Lorenzo Mora, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari contendersi il podio, approfittando dell'assenza di Thomas Ceccon. Nelle 200 rana donne, Lisa Angiolini cercherà la doppietta dopo il successo nei 100, affiancata da Francesca Fangio. Per i 100 rana uomini, Simone Cerasuolo si presenta tra i favoriti, in una gara che risente delle assenze di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti.

Infine, nei 200 stile libero donne, con Alessandra Mao assente, Sofia Morini e Anna Chiara Mascolo avranno l'opportunità di brillare.

Il Programma Dettagliato delle Gare

La giornata di mercoledì 15 aprile sarà scandita da due intense sessioni. Le eliminatorie prenderanno il via alle ore 10:00 con un programma serrato che include:

50 dorso donne

200 farfalla uomini

100 farfalla donne

100 dorso uomini

200 rana donne

100 rana uomini

200 stile libero donne

La sessione serale, a partire dalle ore 18:00, sarà interamente dedicata alle finali. Verranno assegnati i titoli junior e le finali B/A per le stessespecialità mattutine, culminando con la spettacolare staffetta 4×200 stile libero maschile.

Dove Seguire le Gare: TV e Streaming

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti a Riccione, la copertura mediatica delle finali serali sarà garantita. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su RaiSport HD a partire dalle ore 18:00. In contemporanea, la diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay, permettendo di non perdere neanche una bracciata dei campioni azzurri. Per una copertura ancora più approfondita, sarà offerta anche una diretta testuale completa dell'intera giornata.

I Campionati Italiani Assoluti di Riccione si confermano un appuntamento di primaria importanza per il nuoto nazionale. Con 687 atleti iscritti, provenienti da 164 società, l'evento testimonia la grande vitalità del movimento natatorio italiano.

La manifestazione, che si estende dal 14 al 18 aprile, rappresenta il principale crocevia per la selezione della squadra che parteciperà agli Europei di Parigi 2026. L'entusiasmo è palpabile, con la presenza di talenti emergenti e campioni affermati, tutti pronti a dare il massimo per conquistare un posto sul podio e un pass per la rassegna continentale.