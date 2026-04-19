Alla vigilia della sfida cruciale di Serie A tra Cremonese e Torino, i tecnici Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa hanno delineato le strategie e le aspettative per un incontro che si preannuncia intenso. Entrambi hanno posto l'accento sull'atteggiamento e la determinazione, con Giampaolo che chiede “concretezza” e D’Aversa che preannuncia una “guerra sportiva”.

Il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, ha espresso la consapevolezza di un momento estremamente delicato per la sua squadra, impegnata nella lotta per la salvezza. Ha dichiarato di attendere una partita “complessa” contro un Torino “libero mentalmente e pronto a giocarsela senza pressioni”.

Per i suoi, l'imperativo è disputare una gara “attenta e ordinata”, poiché il margine di errore è ridotto. Giampaolo ha sottolineato l'importanza di avere “strumenti per rimettere tutto in equilibrio” quando le cose non vanno, attraverso “scelte giuste, comportamenti corretti e anche con giocate semplici”. Ha ribadito la necessità di dare “risposte concrete, non solo parole” ai giocatori, riconoscendo una “certa fragilità” ma enfatizzando che le “ultime sei gare sono decisive per raggiungere l'obiettivo”.

Le parole di D'Aversa: una "guerra sportiva"

Dal fronte granata, Roberto D’Aversa ha adottato un linguaggio incisivo per caricare i suoi, definendo l'incontro con la Cremonese una vera e propria “guerra sportiva”.

Ha evidenziato come l'avversario stia lottando “per non retrocedere”, richiedendo ai suoi di essere “pronti sia sul piano tecnico che su quello dell'atteggiamento”. D’Aversa ha chiarito che la salvezza matematica non è ancora acquisita e che per il Torino l'obiettivo minimo è “andare a vincere a Cremona”, senza “rallentare la nostra corsa”. Riguardo alle assenze, ha confermato lo squalificato Ismajli, ma ha mostrato fiducia nella rosa: “So le caratteristiche di Maripán e Marianucci, a prescindere da chi giocherà siamo in sicurezza”.

Contesto e dettagli del match

La sfida, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si terrà domenica 19 aprile 2026 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Questo match rappresenta un appuntamento cruciale: la Cremonese cerca disperatamente punti fondamentali per la permanenza nella massima serie, mentre il Torino mira a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere la continuità di risultati. L'incontro è fissato per le ore 12:30 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con la possibilità di seguirlo anche sul canale Zona DAZN (214) di Sky per gli abbonati. Le probabili formazioni vedono la Cremonese schierata con un 4-4-2 e il Torino con un 3-4-1-2. L'arbitro designato per dirigere la gara è Michael Fabbri della sezione di Ravenna.