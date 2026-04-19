Un drammatico incidente al Nürburgring ha scosso l'automobilismo. Durante le qualifiche della prestigiosa 24 Ore, il pilota Juha Miettinen ha perso la vita in una tragica collisione. Nonostante il lutto, Max Verstappen è tornato al volante sulla pista tedesca. L'olandese, sebbene iscritto alla gara, non era presente in pista al momento dell'impatto fatale e ha espresso il suo profondo cordoglio via social, dichiarandosi sconvolto.

La tragedia al Nürburgring: i dettagli dell'incidente fatale

Nel pomeriggio di sabato, durante la prima sessione di qualificazione della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), appuntamento cruciale per la 24 Ore del Nürburgring, ha visto una drammatica sequenza di eventi.

Venti minuti dopo l'inizio della sessione, una violenta carambola ha coinvolto sette vetture. Tra queste, quella pilotata dal sessantaseienne Juha Miettinen, che purtroppo è deceduto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati al centro medico, per Miettinen non c'è stato scampo.

Gli altri sei piloti coinvolti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti; nessuno versa in pericolo di vita. A seguito dell'incidente, la direzione di gara ha sospeso immediatamente la competizione, annullando tutte le attività del sabato. Prima della ripresa delle gare domenica, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del pilota, un gesto di rispetto e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari.

La competizione è ripresa regolarmente domenica, con la partecipazione di Verstappen alla seconda gara del weekend.

Il cordoglio di Max Verstappen per la scomparsa del pilota

Max Verstappen, non in pista al momento dell'incidente, ha voluto condividere il suo profondo dolore e la vicinanza alla famiglia di Miettinen tramite un messaggio su Instagram. Il campione olandese ha scritto: "Sono sconvolto da quanto è successo oggi. L'automobilismo è qualcosa che tutti amiamo, ma in momenti come questo ci ricorda quanto possa essere pericoloso. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha". Le sue parole hanno sottolineato la natura rischiosa dello sport, esprimendo la passione e il rispetto per chi ne fa parte.