Filippo Ganna si è distinto alla Parigi-Roubaix con una prestazione di grande carattere e determinazione, confermando le sue doti da cronoman anche sul difficile terreno del pavé. Dopo la Foresta di Arenberg, settore iconico e primo vero crocevia, il corridore piemontese ha inscenato una rimonta portentosa. Ha recuperato terreno rientrando nel gruppo dei migliori, grazie anche al supporto di Jordi Meeus. La sua azione ha mostrato capacità di gestire situazioni complesse e di non arrendersi.

Nonostante la sua tenacia, Ganna ha affrontato imprevisti sfortunati.

Una foratura lo ha costretto a un brusco stop e a un dispendioso inseguimento. Il piemontese ha continuato a lottare con grande spirito di sacrificio, dimostrando resilienza in una delle classiche più dure.

La rimonta dopo Arenberg

La fase più esaltante per Ganna è iniziata dopo l'uscita dalla Foresta di Arenberg, uno dei tratti più temuti e decisivi. Staccato dal gruppo di testa, il campione piemontese ha sfruttato le sue eccezionali qualità di passista per annullare lo svantaggio. Insieme a Jordi Meeus, ha ricucito lo strappo, rientrando nel drappello che comprendeva alcuni dei principali favoriti della vigilia.

Le difficoltà e il sogno sfumato

Appena rientrato nel gruppo di testa, Ganna ha subito un'altra sfortunata foratura, che lo ha costretto nuovamente a fermarsi e a perdere prezioso terreno.

Nonostante un rapido cambio di bicicletta e l'aiuto dei suoi compagni, il distacco dai leader è aumentato. La corsa si è fatta più difficile e il sogno di un risultato di prestigio si è purtroppo allontanato per il corridore italiano.

Condizione fisica e imprevisti alla Roubaix

La partecipazione di Filippo Ganna alla Parigi-Roubaix era stata preceduta da una condizione fisica eccellente, testimoniata dalla sua vittoria alla Dwars door Vlaanderen. La "Regina delle Classiche" è riconosciuta come una delle gare più dure e impegnative. Per Ganna, alla sua sesta partecipazione, aveva dimostrato il "motore" e la potenza necessari per competere ai massimi livelli. Tuttavia, la Roubaix richiede anche fortuna e capacità di resistere agli imprevisti, fattori che hanno giocato un ruolo determinante nella sua giornata.