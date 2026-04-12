In una giornata che ha riscritto la storia della classica del pavé, Wout van Aert ha trionfato alla Parigi-Roubaix, spezzando il sogno di Tadej Pogacar e conquistando l'Inferno del Nord con uno sprint monumentale nel velodromo. L'edizione di quest'anno, disputata domenica, è stata un susseguirsi di emozioni intense, caratterizzata da cadute, forature e colpi di scena che hanno reso la corsa imprevedibile fino all'ultimo metro. Il ciclista belga ha saputo imporsi al termine di una rimonta avvincente e un duello serrato con lo sloveno, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

Una Parigi-Roubaix di emozioni e colpi di scena

L'andamento della Parigi-Roubaix è stato fin da subito estremamente dinamico. Nelle prime due ore di gara, la media oraria si è attestata vicina ai 54 km/h, favorita anche dal vento a favore, rendendo di fatto impossibile la formazione di una fuga significativa. La corsa si è accesa definitivamente nel settore numero 22, quando una foratura inaspettata ha costretto Tadej Pogacar a un inseguimento immediato, supportato dalla sua squadra, mentre il gruppo di testa accelerava il ritmo.

Da quel momento, la gara è diventata una vera e propria girandola di emozioni. La Foresta di Arenberg si è rivelata un momento chiave, con Mathieu van der Poel, che fino a quel punto sembrava in pieno controllo della situazione, vittima di una foratura in un punto critico del percorso.

Questo inconveniente gli ha fatto perdere oltre un minuto prezioso dalla testa della corsa, complicando notevolmente le sue ambizioni di vittoria.

Nel frattempo, il gruppo di testa si è consolidato, vedendo protagonisti, oltre a un brillantissimo Pogacar, anche Pedersen (Lidl-Trek), Van Aert e Laporte (Team Visma – Lease a Bike), Bisseger (Decathlon CMA CGM Team) e Stuyven (Soudal Quick-Step). Per van der Poel è iniziata una rimonta disperata, durante la quale ha incontrato anche Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), anch'egli sfortunatissimo e rallentato da forature e cadute.

Il duello finale e lo sprint nel velodromo

Il neerlandese dell'Alpecin-Premier Tech, Mathieu van der Poel, ha dimostrato una tenacia incredibile, andando a riprendere ad uno ad uno i componenti del gruppo di testa.

Quest'ultimo si è progressivamente assottigliato, fino a lasciare al comando la coppia formata da Wout van Aert e Tadej Pogacar. Anche i due battistrada non sono stati esenti da problemi, subendo una foratura ciascuno nel difficile tratto di Tilloy à Sars-et-Rosières, ma riuscendo comunque a mantenere il vantaggio.

Nonostante i tentativi di Pogacar di staccare il rivale belga, la battaglia per la vittoria si è trasformata in un emozionante testa a testa all'interno del Velodromo. La rimonta incredibile di van der Poel, pur ammirevole, si è placata a una ventina di secondi dalla vetta, lasciando ai due contendenti il compito di giocarsi il successo. Nello sprint decisivo, van Aert ha saputo anticipare lo scatto, sorprendendo Pogacar che non è riuscito neanche ad alzarsi sui pedali per rispondere all'accelerazione finale.

La terza piazza è stata conquistata da Jasper Stuyven, che ha preceduto van der Poel e Laporte, completando un podio di grande prestigio.

Un trionfo che spezza i record

La vittoria di Wout van Aert alla Parigi-Roubaix assume un significato ancora più profondo, avendo impedito la realizzazione di due potenziali record storici. Il belga ha infatti fermato la corsa di Tadej Pogacar verso un clamoroso "cinque su cinque" nelle Classiche Monumento nello stesso anno, un'impresa senza precedenti nel ciclismo moderno. Allo stesso tempo, ha interrotto la serie di Mathieu van der Poel, che puntava alla quarta vittoria consecutiva nella Parigi-Roubaix, consolidando ulteriormente la sua leggenda in questa corsa.

L'attacco decisivo di Van Aert, sferrato a circa cento metri dal traguardo all'interno del velodromo, ha suggellato una vittoria che rimarrà impressa nella storia di questa leggendaria classica del Nord, confermando il suo status di campione indiscusso.