Franziska Koch, portacolori della Fdj United-Suez, ha conquistato la sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, trionfando in una volata decisiva all'interno dell'iconico velodromo di Roubaix. La ciclista tedesca ha saputo imporsi con determinazione, superando la campionessa olandese Marianne Vos e la francese Pauline Ferrand-Prévot, entrambe del team Visma. La gara si è rivelata estremamente combattuta, con un epilogo emozionante deciso solo negli ultimi metri del tracciato.

L'evento, ormai un appuntamento consolidato nel calendario ciclistico femminile, si è snodato su un percorso impegnativo di 143,1 chilometri, con partenza da Denain e arrivo nel suggestivo velodromo di Roubaix.

Alla competizione hanno preso parte ventuno squadre, incluse quattordici UCI Women’s WorldTeams e sette UCI Women’s ProTeams, a testimonianza del crescente prestigio della corsa. Il tracciato ha messo a dura prova le atlete con 33,7 chilometri di pavé, distribuiti su venti settori distinti. Tra questi, spiccavano i leggendari Carrefour de l’Arbre e Mons-en-Pévèle, entrambi classificati con il massimo punteggio di cinque stelle per la loro difficoltà.

La vittoria e le protagoniste

La volata finale ha premiato la prontezza e la tattica impeccabile di Franziska Koch, che è riuscita a superare due delle atlete più quotate alla vigilia. Marianne Vos, con un palmarès ricco di vittorie in classiche internazionali, e Pauline Ferrand-Prévot, pluricampionessa mondiale, hanno dovuto accontentarsi rispettivamente del secondo e del terzo gradino del podio.

La migliore delle italiane è stata Chiara Consonni, che ha concluso la sua prova in diciottesima posizione, dimostrando una buona tenuta in una gara così selettiva.

La Parigi-Roubaix femminile si conferma una delle prove più dure e affascinanti del calendario internazionale, grazie alla presenza dei celebri settori di pavé che mettono a dura prova resistenza e tecnica delle atlete. Un'importante novità di quest'anno ha riguardato la programmazione: per la prima volta, la gara femminile si è svolta nello stesso giorno della prova maschile. Questa decisione ha aumentato significativamente la visibilità dell'evento e ottimizzato la complessa logistica organizzativa.

Il percorso e le novità dell'edizione

L'edizione di quest'anno ha introdotto significative modifiche al percorso. La distanza totale è stata accorciata di cinque chilometri rispetto alle edizioni precedenti, con la rimozione dei tradizionali giri attorno a Denain. Al loro posto, è stato introdotto un nuovo tratto più a sud, che ha aggiunto ulteriori e impegnativi settori di pavé. Tra le nuove sfide, spicca il settore di Haveluy à Wallers, classificato con quattro stelle, che ha ulteriormente arricchito la complessità del tracciato. La corsa, ufficialmente denominata Paris–Roubaix Femmes Hauts de France, ha beneficiato del sostegno della regione Hauts-de-France, la cui sponsorizzazione ha esteso il proprio nome anche alla prova maschile.

La partecipazione di ventuno squadre e la presenza delle migliori atlete a livello mondiale hanno ribadito il prestigio crescente della Parigi-Roubaix femminile. L'evento è ormai un appuntamento irrinunciabile e di primaria importanza all'interno del circuito UCI Women’s World Tour.