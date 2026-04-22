Oggi, mercoledì 22 aprile, il mondo del ciclismo si prepara ad assistere alla Freccia Vallone 2026, una delle classiche più affascinanti e impegnative del calendario internazionale. Giunta alla sua novantesima edizione, la corsa prenderà il via da Herstal per concludersi sul leggendario Muro di Huy, un'ascesa iconica che promette spettacolo e decisioni cruciali. In questa seconda prova del Trittico delle Ardenne, tutti gli occhi sono puntati sul giovane talento francese Paul Seixas, un diciannovenne che, in assenza di fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, emerge come il principale favorito per la vittoria finale.

Il percorso e i protagonisti attesi

La gara si snoda su un tracciato di 208,8 chilometri, partendo da Herstal e culminando, come da tradizione, sul celebre Muro di Huy. Il percorso presenta un dislivello complessivo di circa 3000 metri, distribuito su ben undici cotes che metteranno a dura prova la resistenza degli atleti. Nella fase iniziale, i corridori affronteranno la Côte de Trasenster e la Côte des Forges, due salite che serviranno a scaldare le gambe e a selezionare il gruppo. Il vero cuore della corsa si manifesterà nel circuito finale di 37,2 chilometri, da ripetere per tre volte. Qui si susseguiranno la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e, infine, il temutissimo Muro di Huy. Quest'ultima ascesa, con pendenze medie che si attestano intorno al 9,8% e punte che raggiungono il 26% nel tratto conclusivo, sarà con ogni probabilità il giudice supremo della corsa, il punto in cui si deciderà il vincitore della Freccia Vallone 2026.

I favoriti e il contesto della corsa

Come anticipato, il diciannovenne Paul Seixas, astro nascente del ciclismo francese, è unanimemente considerato il favorito numero uno per questa edizione della Freccia Vallone. La sua giovane età non gli ha impedito di ottenere risultati di grande rilievo, rendendolo un nome di spicco e di grande interesse per gli appassionati. Accanto a Seixas, la lista dei pretendenti alla vittoria include altri nomi di spicco come Kevin Vauquelin, Romain Grégoire, Benoît Cosnefroy, Lenny Martinez e Mattias Skjelmose, tutti atleti con le carte in regola per ambire al podio. Per quanto riguarda i colori italiani, l'attenzione sarà focalizzata su Christian Scaroni, che cercherà di lasciare il segno in questa prestigiosa classica belga.

Le ambizioni e le parole di Paul Seixas

Paul Seixas si appresta ad affrontare la sua prima Freccia Vallone con l'ingombrante etichetta di favorito. La sua stagione in corso è stata finora eccezionale, con un bottino di sei vittorie, tra cui spiccano quattro tappe e la classifica generale della Vuelta al País Vasco. Nonostante questi successi, il giovane ciclista francese mantiene un approccio cauto e realistico. Ha infatti dichiarato: “Non mi considero il favorito perché ancora non sono familiare con questo tipo di sforzo. Sarà un’esperienza di apprendimento”. Questa affermazione sottolinea la sua consapevolezza dell'inesperienza su un tracciato così peculiare e impegnativo. L'assenza di due giganti del ciclismo come Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, entrambi concentrati sulla preparazione della Liegi‑Bastogne‑Liegi, ha indubbiamente aperto scenari inattesi per la corsa.

Questa situazione offre a Seixas e agli altri protagonisti un'occasione irripetibile per emergere e conquistare un successo di grande prestigio nella Freccia Vallone 2026, rendendo la competizione più aperta e imprevedibile che mai.