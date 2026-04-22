La leggenda del tennis Venus Williams, a 45 anni e attuale numero 479 WTA, è stata eliminata al primo turno del WTA 1000 di Madrid. La sconfitta è arrivata per mano della giovane spagnola Kaitlin Quevedo, ventenne e numero 140 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4. L'incontro, disputato sul campo Manolo Santana della Caja Mágica, ha segnato la prima vittoria assoluta di Quevedo in un torneo di questa categoria.

Il ritorno di Venus sulla terra

Williams, wild card, tornava sulla terra per la prima volta dal Roland Garros 2021. Nonostante l'eliminazione, ha commentato positivamente l'esperienza: “È stato un ottimo inizio per riabituarsi alla terra battuta”.

Ha aggiunto: “Non posso giocare a Roma perché ho altri impegni, purtroppo. Mi piacerebbe continuare sulla terra battuta”. Aveva iniziato ad allenarsi sulla terra poche settimane dopo Miami, e ha detto: “Mi piace la terra, è divertente. Ho giocato contro un’avversaria molto ispirata oggi”. Eliminata in singolare, Williams resterà a Madrid per il doppio con Katie Boulter.

Kaitlin Quevedo: un debutto vincente

Per la ventenne Kaitlin Quevedo, wild card anche lei, questa è stata la sua prima partecipazione al tabellone principale di un WTA 1000. La vittoria, in circa un'ora e quaranta minuti, è un traguardo importante. Ha dimostrato grande carattere, recuperando da 0-3 nel secondo set e chiudendo con una striscia di undici punti consecutivi, dimostrando resilienza e talento.

Dinamiche del match e serie negativa

Vento e pioggia hanno condizionato l'incontro. Quevedo ha mostrato maggiore costanza nei momenti cruciali. Per Williams, è la decima sconfitta consecutiva in stagione, serie iniziata lo scorso luglio. La sua determinazione a competere resta inalterata.