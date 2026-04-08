Il Galatasaray Daikin Istanbul ha conquistato un successo prezioso in trasferta contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella gara d’andata della finale di CEV Cup femminile. L'incontro, giocato al Pala Gianni Asti di Torino, ha visto le turche imporsi al tie-break per 3-2, ottenendo un significativo vantaggio psicologico in vista del match di ritorno.

Una finale combattuta e decisa al tie-break

La partita è stata un’autentica battaglia: il Galatasaray ha vinto i primi due set (25-18, 20-25). Chieri ha reagito nel terzo (25-18), ma le ospiti hanno ribattuto nel quarto (25-18), portando la sfida al tie-break.

Qui, dopo un susseguirsi di emozioni, le turche hanno avuto la meglio per 20-18, salvando quattro match point e chiudendo una gara intensa e spettacolare.

Protagoniste in evidenza e numeri chiave

Per il Galatasaray, Alexia Ioana Carutasu è stata la migliore realizzatricecon 28 punti, meritando il titolo di MVP. Myriam Sylla ha aggiunto 16 punti, mentre Wang Yuanyuan ha contribuito con 11. Per Chieri, Anett Németh è stata la più efficace con 23 punti, seguita da Stella Nervini con 16.

Verso la gara di ritorno a Istanbul

La gara d’andata si è disputata davanti a quasi quattromila spettatori al Pala Gianni Asti. Il ritorno è in programma l’8 aprile a Istanbul, dove si deciderà il prestigioso titolo della CEV Cup femminile. Il Galatasaray parte con un vantaggio, ma la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cercherà il riscatto per ribaltare il risultato e conquistare il trofeo.