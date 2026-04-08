Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, si prepara oggi ad affrontare la Croazia in una sfida cruciale. L'incontro, valido per la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026, si disputa ad Alessandropoli, in Grecia, e rappresenta un vero e proprio spartiacque per il percorso degli azzurri. Con fischio d'inizio fissato per le ore 14:30 italiane, la partita determinerà quale delle due formazioni staccherà il pass per le Finali della prestigiosa competizione internazionale.

Questo match tra Italia e Croazia è il secondo in programma nella giornata e si prospetta estremamente intenso, data l'elevata posta in gioco.

Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento, è importante notare che non è prevista alcuna trasmissione sui canali televisivi tradizionali. La diretta streaming sarà invece garantita dalla piattaforma a pagamento Recast TV, mentre per un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà disponibile una diretta live testuale online.

Il percorso del Settebello in un girone di ferro

Il cammino dell'Italia in questa edizione della World Cup è stato finora caratterizzato da un raggruppamento di altissimo livello. Dopo aver debuttato contro la Spagna in un incontro che ha subito messo alla prova la squadra, il Settebello si trova ora di fronte un'altra potenza della pallanuoto mondiale: la Croazia.

La presenza nel girone anche degli Stati Uniti rende la lotta per il passaggio del turno particolarmente accesa, lasciando pochissimi margini d'errore per tutte le contendenti.

In un contesto così competitivo, la gestione delle energie e la capacità di mantenere una concentrazione elevata saranno fattori determinanti per la nazionale italiana. Gli azzurri sono chiamati a consolidare i propri meccanismi difensivi, da sempre un punto di forza, e a sfruttare con la massima efficacia le occasioni in superiorità numerica. La sfida contro la Croazia non è solo un match decisivo per la qualificazione, ma anche un banco di prova fondamentale per valutare la solidità e le ambizioni del Settebello in vista delle fasi più calde del torneo.

Dove seguire la partita: streaming esclusivo

Come già evidenziato per le precedenti gare del torneo, l'attesissimo scontro tra Italia e Croazia non godrà di copertura televisiva sui canali lineari. L'unica opzione per seguire in diretta esclusiva ogni momento della partita sarà attraverso la piattaforma di streaming Recast TV, detentrice dei diritti esclusivi per la trasmissione degli incontri della Division 1 della World Cup 2026. Questa scelta riflette una tendenza sempre più marcata nel mondo degli sport acquatici di alto livello, che vede il digitale come canale privilegiato per raggiungere gli spettatori.

Il torneo di Alessandropoli si conferma un appuntamento di grande prestigio nel calendario della pallanuoto internazionale.

Il Settebello è chiamato a dimostrare il proprio valore e la propria determinazione contro avversari di primissimo piano. La partita odierna contro la Croazia rappresenta un crocevia fondamentale, un momento chiave che potrebbe definire in modo significativo il percorso degli azzurri all'interno della competizione.