Il Mondiale di Formula 1 2026 ha preso il via con una Mercedes dominante, ma la vera battaglia si sta consumando all'interno del team, tra George Russell e il giovane talento Kimi Antonelli. L'ex pilota di F1 Johnny Herbert ha messo in guardia Russell, suggerendo che Antonelli sia il preferito del team principal Toto Wolff, un fattore che aggiunge ulteriore pressione sull'inglese.

La sfida interna: pista e percezioni

Nonostante George Russell fosse inizialmente considerato il favorito, Antonelli ha rapidamente ribaltato le gerarchie. Nelle prime tre gare, il giovane italiano ha preceduto il compagno sia in qualifica che in gara in due occasioni.

Questa performance ha alimentato la percezione, in particolare nel paddock britannico, che Antonelli goda di una considerazione speciale da parte di Wolff, essendo cresciuto nel vivaio Mercedes.

Herbert ha evidenziato la delicata posizione di Russell: “George ha un contratto di un solo anno e a volte non è piacevole avere la sensazione che Kimi sia il preferito. E poi si sentono tutte quelle voci su Max [Verstappen]. L’unico modo per impedire tutto questo è vincere il campionato”. Il riferimento al campione olandese Max Verstappen intensifica ulteriormente la pressione su Russell, già impegnato in una sfida interna complessa.

Pressione mentale e dinamiche di squadra

Secondo Herbert, la chiave per Russell non risiede solo nelle prestazioni in pista, ma soprattutto nella sua capacità di gestire la pressione mentale e le dinamiche interne al team.

“George deve lavorare sodo all’interno del suo piccolo ecosistema per assicurarsi di fare le cose giuste per tutti, in modo che tutti pensino: ‘Ci fidiamo di lui. È estremamente affidabile e abbiamo bisogno di lui’”.

La questione va oltre la competizione diretta: Antonelli rappresenta il futuro, mentre Russell incarna il presente e non può permettersi passi falsi. Herbert ha aggiunto: “Deve cercare di ribaltare la situazione per riacquistare potere all’interno del team. Kimi è l’emergente e probabilmente ha un rapporto leggermente migliore con Toto”.

Herbert, che ha avuto esperienza diretta di dinamiche complesse avendo condiviso il box con Michael Schumacher nel 1995, ha offerto un consiglio quasi provocatorio a Russell: “George potrebbe percepire tutto questo, ma a volte è un bene.

Potrebbe pensare: ‘Al diavolo, dimostrerò di cosa sono capace. Batterò il tuo protetto’”.

L'avvertimento sugli errori

L'ex pilota ha concluso con un avvertimento chiaro riguardo agli errori già commessi in questo avvio di stagione: “Deve impegnarsi a fondo e cercare di far sì che le cose vadano a suo favore, evitando di commettere gli errori che abbiamo visto in Giappone e a cui Toto ha accennato. Queste cose non possono succedere”.

Il quadro delineato da Herbert è rafforzato dalle prestazioni di Antonelli, che ha già conquistato due vittorie (in Cina e in Giappone), mettendo Russell in allerta e consolidando l'idea di un favoritismo da parte di Wolff. Antonelli, sostenuto pubblicamente dal team principal anche nei momenti difficili, sta dimostrando di poter diventare un pilota completo. “È molto maturo… ha Toto dalla sua parte, ed è una cosa molto potente per lui”, ha dichiarato Herbert, ribadendo che la lotta al titolo sembra ormai ristretta a questi due piloti.