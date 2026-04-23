La diciottenne italiana Tyra Grant ha centrato la sua prima vittoria nel circuito maggiore WTA. A Madrid, nel Masters 1000, ha battuto con un netto 6‑1, 6‑2 la francese Elsa Jacquemot al suo debutto nel main draw.

Esordio vincente di Tyra Grant

La giovane tennista, numero 262 del mondo, ha dominato l’incontro contro la più quotata Jacquemot (n. 62 WTA). Il punteggio ha evidenziato la sua superiorità e il talento emergente. Questo successo, dopo aver superato le qualificazioni, è un passo significativo nella sua carriera.

Al secondo turno, Tyra Grant affronterà la romena Sorana Cîrstea (n.

26), venticinquesima testa di serie.

Prestazione di Grant: potenza e controllo

La prestazione di Grant è stata efficace e potente. La diciottenne ha chiuso l'incontro in poco più di un’ora, mettendo a segno trenta-cinque vincenti, soprattutto di dritto. La sua pesantezza di palla ha messo in difficoltà l'avversaria.

Nonostante difficoltà all’inizio del secondo set con palle break, Grant ha reagito con prontezza, riprendendo il controllo del match e chiudendo con autorità. Questa gestione evidenzia la sua maturità agonistica, nonostante la giovane età.

Masters 1000 Madrid: Sinner atteso, giornata difficile per gli azzurri

Mentre Tyra Grant celebra la sua vittoria, Madrid attende l'esordio di Jannik Sinner.

Il numero uno del mondo scenderà in campo venerdì contro il francese Benjamin Bonzi (n. 104 ATP), che al primo turno ha sconfitto in tre set il connazionale Titouan Drogue. Sinner si è intanto allenato con il ceco Jakub Mensik, uno dei due giocatori, insieme a Djokovic, ad averlo battuto nel 2026.

La giornata precedente ha riservato molte delusioni per l'Italia: cinque eliminati in un solo colpo, tutti senza vincere un set. Tra gli azzurri fuori al primo turno: Matteo Berrettini (6-3, 6-4 dal croato Dino Prizmic); Lorenzo Sonego (6-3, 7-6 dal serbo Dusan Lajovic, proveniente dalle qualificazioni); Mattia Bellucci (6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur, lo stesso che lo estromise lo scorso anno a Madrid); Federico Cinà (6-4, 7-6 dal danese Elmer Moller).

Anche Elisabetta Cocciaretto è uscita, sconfitta 6-3, 6-2 dalla statunitense Alycia Parks (n. 84 WTA).

Venerdì esordirà anche Lorenzo Musetti, contro il polacco Hubert Hurkacz (n. 63 ATP) e Luciano Darderi. Musetti ha espresso fiducia nel suo stato fisico e mentale per Madrid, dopo una buona partecipazione al torneo di Barcellona (fermato al terzo turno da Arthur Fils).