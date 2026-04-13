Giovanni Malagò ha ufficialmente ricevuto un importante mandato fiduciario dalla Lega di Serie A, un passo decisivo che gli consente di intraprendere un doveroso percorso esplorativo in vista della corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Questa investitura, caratterizzata da un significativo consenso numerico, segna l'inizio di una fase cruciale per il futuro del calcio italiano.

Le prime dichiarazioni di Malagò

Malagò ha espresso la sua profonda soddisfazione per il sostegno ricevuto. «Accolgo con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso.

È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo», ha dichiarato, sottolineando l'ampiezza del consenso ottenuto.

Proseguendo nel suo commento, ha evidenziato l'importanza di un dialogo ampio e inclusivo: «Credo sia corretto interpellare le altre componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza». Parole che riflettono la consapevolezza della complessità del panorama calcistico e la necessità di un'ampia condivisione.

Il voto della Serie A e il contesto federale

La formalizzazione della candidatura di Malagò è avvenuta durante l'assemblea della Lega Serie A tenutasi a Milano. Su un totale di venti club che compongono la massima serie, ben diciotto hanno espresso il loro favore alla sua nomina. Solo due società, la Lazio e il Verona, non hanno aderito alla proposta, pur senza esprimere un'opposizione netta. Questo ampio sostegno interno conferisce un peso notevole all'investitura, benché la rappresentanza della Serie A nell'assemblea elettiva della FIGC si attesti al 18% dei voti complessivi.

Il risultato del voto, con 18 preferenze favorevoli, evidenzia una chiara volontà da parte dei club della massima divisione di sostenere la figura di Giovanni Malagò come potenziale successore alla guida della Federcalcio.

Tale decisione è frutto di un'ampia discussione e di un accordo raggiunto tra le squadre riunite a Via Rosellini.

Il cammino verso la presidenza FIGC

La decisione odierna della Lega Serie A rappresenta un passaggio fondamentale, ma il percorso verso la presidenza della FIGC è ancora lungo e articolato. La candidatura di Malagò dovrà ora essere formalmente depositata entro la scadenza del 13 maggio. Successivamente, si terranno le elezioni federali, previste per il 22 giugno, data in cui verrà scelto il nuovo presidente della Federazione. Il percorso esplorativo annunciato da Malagò sarà quindi cruciale per consolidare il consenso anche tra le altre componenti del calcio italiano.