Una sorprendente vittoria ha segnato la finale dei 400 metri stile libero maschili ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto 2026 a Riccione. Il 14 aprile 2026, Davide Marchello ha conquistato il titolo nazionale con una prestazione eccezionale, fermando il cronometro a 3’47"76. Questo risultato non solo gli è valso l'oro, ma ha anche garantito il pass per gli Europei di Parigi, un traguardo significativo per l'atleta.

La competizione, che fungeva da Trials decisivi per la qualificazione continentale, si è rivelata estremamente serrata e ricca di colpi di scena.

La lotta per il podio è stata intensa, con distacchi minimi tra i primi classificati. Marco De Tullio ha ottenuto il secondo posto con un tempo di 3’47"81, mentre Alessandro Ragaini ha completato il podio, classificandosi terzo con 3’47"86. La Federazione Italiana Nuoto (FIN) aveva stabilito un tempo limite di 3’47"5 per la qualificazione diretta. Sebbene De Tullio non abbia formalmente raggiunto questo crono, la sua performance, estremamente vicina al requisito, potrebbe essere oggetto di una valutazione da parte del commissario tecnico Cesare Butini. L'ottavo posto è stato occupato da Gabriele Detti, che ha concluso la sua gara in 3’53"18.

La battaglia al centesimo: un podio serrato

La vittoria di Marchello è stata il frutto di una prova di grande carattere, con il suo 3’47"76 che lo ha visto prevalere in una manciata di centesimi.

Il distacco tra i primi tre atleti è stato infatti minimo: Marchello ha preceduto De Tullio di soli cinque centesimi di secondo, mentre Ragaini ha tagliato il traguardo a dieci centesimi dal vincitore. Questa gara al fotofinish ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo metro, dimostrando l'alto livello competitivo degli atleti italiani.

Gli Assoluti Primaverili: contesto e criteri di qualificazione

L'evento si è tenuto presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, cornice degli Assoluti Primaverili UnipolSai. Questa prestigiosa manifestazione non solo assegnava i titoli nazionali, ma rivestiva anche un'importanza cruciale come tappa di qualificazione per i prossimi Europei di Parigi.

Il regolamento stabilito prevedeva un percorso chiaro per l'accesso alla rassegna continentale: i vincitori di ciascuna gara individuale ottenevano la qualificazione automatica. Per gli altri atleti, l'opportunità di accedere era legata al raggiungimento o al superamento dei tempi-limite predefiniti dalla Federazione Italiana Nuoto.

I Campionati Italiani Primaverili di Nuoto 2026, svoltisi a Riccione dal 14 al 18 aprile, hanno dunque rappresentato un momento fondamentale per il nuoto italiano, definendo non solo i campioni nazionali ma anche i primi qualificati per gli appuntamenti internazionali. Il podio dei 400 metri stile libero maschili, con Marchello (3’47"76), De Tullio (3’47"81) e Ragaini (3’47"87), ha confermato l'elevato livello tecnico e la competitività che caratterizzano il panorama natatorio italiano in vista degli Europei di Parigi.