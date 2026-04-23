La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 34ª giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia cruciale e ricco di sfide decisive per le sorti della stagione. Al centro dell'attenzione vi sono due incontri di particolare rilevanza: Torino-Inter e Napoli-Cremonese. Per la prima gara, che potrebbe assegnare lo scudetto, è stato scelto Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre per la seconda è stato designato Daniele Doveri. Scelte che evidenziano l'importanza di questi appuntamenti di fine aprile.

Le designazioni per le sfide decisive

Il fischio d'inizio per Torino-Inter è fissato per domenica 26 aprile alle ore 18:00. La direzione di gara sarà affidata a Maurizio Mariani, arbitro di comprovata esperienza chiamato a gestire un match che potrebbe consegnare ai nerazzurri il titolo di Campioni d'Italia con un mese di anticipo. Un altro incontro di grande interesse è Napoli-Cremonese, in programma venerdì 24 aprile alle ore 20:45, per il quale è stato designato Daniele Doveri. La sua presenza al centro del campo evidenzia la rilevanza di questa partita, capace di influenzare gli equilibri della classifica. Infine, per la sfida tra Milan e Juventus, un classico del calcio italiano, la Commissione Arbitri Nazionale ha confermato la designazione di Simone Sozza.