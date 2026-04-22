Lorenzo Musetti sta attraversando un periodo complesso, segnato dal ritiro nei quarti di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Un match che lo aveva visto protagonista fino al momento dell’infortunio, una lesione muscolare all’adduttore che ha costretto il tennista toscano a fermarsi. Musetti ha ammesso di aver perso parte della sua sicurezza in campo, ma si mostra risoluto e determinato a ritrovare la forma migliore.

Nell’ultima settimana, durante il torneo di Barcellona, l’azzurro ha mostrato segnali di ripresa, pur evidenziando ancora un atteggiamento troppo passivo contro avversari di grande potenza come Arthur Fils, vincitore del torneo catalano.

L’attuale numero nove del ranking mondiale si prepara ora ad affrontare il prestigioso torneo di Madrid, dove al secondo turno sfiderà il vincente tra il polacco Hubert Hurkacz e il portoghese Jaime Faria.

Le parole di Musetti: motivazione e consapevolezza del percorso

Il giovane talento ha spiegato l’intensità del suo lavoro quotidiano per raggiungere la condizione fisica ideale: “Lavoro sodo ogni giorno per raggiungere la mia condizione fisica ideale. Credo che aver giocato tre partite la scorsa settimana a Barcellona mi aiuterà molto. La verità è che mi sento meglio ogni giorno, ma so di aver ancora bisogno di tempo per ritrovare i miei movimenti automatici in campo, quel ritmo competitivo che ti permette di prendere le decisioni giuste nei momenti cruciali.

Quando mi sono infortunato in Australia, lo facevo meglio che mai,” ha dichiarato Musetti.

Il tennista ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale di accettare quanto accaduto a Melbourne: “So cosa devo fare per tornare a essere me stesso, e so bene che dovrò attraversare un periodo in cui avrò dei momenti difficili. Accettare quello che è successo a Melbourne è stato fondamentale, e ora lo sto usando come motivazione per tornare a quel livello.” Musetti ha poi aggiunto, guardando al futuro: “In questo momento penso solo a sentirmi bene fisicamente e a progredire nelle varie fasi del mio percorso di preparazione. So che le condizioni di gioco a Madrid mi piacciono molto e che migliorano il mio tennis, quindi non c’è motivo di pensare che non possa ripetere una buona prestazione che mi permetta di difendere i punti o ridurre le sconfitte.

Ma questo dipende da molti fattori. Cerco di non pensarci prima dell’inizio del torneo.”

Madrid: un banco di prova cruciale per il ranking

Il percorso di recupero di Musetti è seguito con grande attenzione dagli appassionati di tennis, che ricordano la brillante semifinale raggiunta dal toscano proprio a Madrid nel 2025. Il torneo spagnolo rappresenta un banco di prova importante per il tennista, che dovrà difendere punti preziosi per mantenere il suo status di top-10 nel ranking mondiale. L’attenzione di Musetti, tuttavia, resta saldamente focalizzata sul miglioramento personale e sulla crescita fisica e mentale, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per il prosieguo della stagione.

Nonostante le oggettive difficoltà incontrate dopo l’infortunio, Musetti appare pienamente consapevole delle proprie potenzialità e fermamente determinato a tornare protagonista nei grandi appuntamenti del circuito.

Il torneo di Madrid sarà dunque un’occasione significativa per valutare i progressi compiuti e testare la sua competitività contro avversari di alto livello, confermando la sua resilienza e la volontà di tornare ai vertici.