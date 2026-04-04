Una finale da sogno attende gli appassionati di tennis all’ATP 250 di Bucarest, dove Mariano Navone e Daniel Mérida Aguilar si contenderanno il titolo. Entrambi i giocatori hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto dopo semifinali ricche di colpi di scena e rimonte entusiasmanti, promettendo uno scontro finale di grande intensità.

Navone, l’argentino, ha dimostrato una resilienza straordinaria nella sua semifinale contro Botic van de Zandschulp. Dopo aver perso il primo set per 5-7, si è trovato ad affrontare ben due match point nel secondo parziale: il primo sul servizio dell’olandese, quando il punteggio era di 3-5, e un altro nel game successivo.

Con una determinazione ferrea, Navone è riuscito ad annullarli entrambi, portando il set al tie-break e vincendolo. La battaglia è proseguita nel terzo set, dove, nonostante fosse sotto di un break in due diverse occasioni, l’argentino ha saputo ribaltare ancora una volta la situazione, chiudendo il match con un 7-5 finale dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Una vittoria che lo ha visto esclamare: “It is unbelievable… I was two match points down but I kept pushing… it is very special to be back in the final again”.

Dall’altra parte del tabellone, Daniel Mérida Aguilar, attuale numero 136 del mondo, ha raggiunto la sua prima finale ATP in carriera. Il giovane spagnolo, partito dalle qualificazioni, ha coronato una settimana memorabile superando Fabian Marozsan con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-1 in due ore e otto minuti.

La sua ascesa, iniziata lontano dai riflettori, lo ha visto trionfare anche contro Adrian Mannarino, dimostrando una crescita notevole nel circuito. Mérida Aguilar ha commentato la sua impresa: “Me siento increíble… fue un partido muy físico y el final del segundo set fue una locura, salvando los tres puntos de partido”.

Navone: Terza Finale e Desiderio di Riscatto

Per Mariano Navone, questa è la terza apparizione in una finale del circuito maggiore. Le precedenti due occasioni si erano presentate nel 2024, proprio a Bucarest, dove fu sconfitto da Marton Fucsovics, e a Rio de Janeiro. Il suo ritorno alla finale sulla terra rumena non è solo una conferma della sua costante crescita nel circuito, ma rappresenta anche una preziosa opportunità di riscatto e di affermazione definitiva dopo le esperienze passate.

Mérida Aguilar: Dalle Qualificazioni alla Gloria

La settimana di Daniel Mérida Aguilar può essere definita un vero e proprio sogno. Entrato nel tabellone principale superando la fase di qualificazione, ha poi affrontato e battuto avversari di calibro, culminando nella vittoria contro Marozsan che gli ha aperto le porte della sua prima finale ATP. Questo traguardo è storico per il giovane spagnolo, che vede coronata una scalata imprevista e determinante, avvicinandosi sempre più all’ingresso nella Top-100 del ranking mondiale.