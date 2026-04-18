Il Parma compie un passo fondamentale verso la salvezza in Serie A, espugnando il campo dell'Udinese con un 1-0. Il gol decisivo è stato firmato da Nesta Elphege, subentrato nella ripresa, che al 51’ ha capitalizzato un assist di Strefezza, superando il portiere Okoye.

Elphege Segna il Primo Gol in Serie A

La svolta del match si è concretizzata al 51’ minuto. Elphege, appena entrato, ha ricevuto un passaggio da Gabriel Strefezza. Con un controllo impeccabile, l'attaccante si è liberato e, con un tiro angolato, ha trafitto Okoye, siglando il vantaggio ospite.

Questa marcatura rappresenta il primo gol in Serie A per Elphege, un traguardo di fondamentale importanza per il Parma, reduce da una serie di risultati utili ma senza vittorie. Il subentrato ha dimostrato freddezza e acume tattico, sfruttando al meglio l'opportunità.

Le Occasioni Sprecate dell'Udinese

Nonostante lo svantaggio, l'Udinese ha cercato con insistenza il pareggio. Al 76’ minuto, Gueye ha sfiorato la rete con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa. Nel finale, Zaniolo ha tentato la conclusione in diagonale, ma ha trovato la pronta risposta del portiere del Parma, Suzuki.

Poco dopo il vantaggio, il Parma ha avuto un'altra chiara opportunità per raddoppiare: su un cross basso di Delprato, Elphege non è riuscito a ribadire la palla in rete.

L'Udinese, dal canto suo, ha continuato a spingere, creando diverse azioni pericolose, tutte neutralizzate dalla solida difesa e dall'attento portiere Suzuki.

Implicazioni in Classifica

Con questa vittoria esterna, il Parma rafforza la propria posizione nella lotta per la permanenza in Serie A, guadagnando punti preziosi. L'Udinese, invece, deve recriminare per le occasioni sprecate e pernon essere riuscita a concretizzare gli sforzi, perdendo punti importanti in casa.