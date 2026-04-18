La Superlega maschile di volley si prepara a vivere un momento cruciale: Cucine Lube Civitanova e Rana Verona si affrontano in Gara 4 della semifinale playoff. L'incontro, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, potrebbe essere decisivo: una vittoria dei marchigiani sigillerebbe l'accesso alla finale scudetto contro Perugia, mentre un successo degli scaligeri riaprirebbe completamente la serie, rimandando ogni verdetto alla quinta e ultima sfida.

La Lube Civitanova giunge a questo appuntamento con il morale alto, galvanizzata dal ribaltone di Gara 3.

Sul campo del Pala Agsm AIM, i biancorossi hanno saputo espugnare Verona per 3-2, recuperando uno svantaggio di due set e dimostrando grande carattere. Questo successo ha permesso alla formazione di casa di portarsi in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio dei cinque match. La serie aveva visto Verona imporsi per 3-0 in Gara 1, prima che la Lube pareggiasse i conti con un 3-1 in Gara 2. Ora, i cucinieri hanno l'opportunità di chiudere i giochi davanti al proprio pubblico, conquistando il pass per la finale.

I protagonisti in campo: formazioni e stelle

La Cucine Lube Civitanova, sotto la guida del palleggiatore Mattia Boninfante – che celebra la sua centesima presenza in Superlega – schiera un sestetto di alto livello.

Tra le sue punte di diamante figurano gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, l'opposto Eric Loeppky, i centrali Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, e il libero Fabio Balaso.

Dall'altra parte della rete, Rana Verona, detentrice della Coppa Italia 2026, risponde con un roster altrettanto competitivo. La squadra scaligera si affida al potente opposto Darlan Souza, ai martelli Noumory Keita e Rok Mozic (con Francesco Sani pronto a subentrare), al palleggiatore Micah Christenson, ai centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic, e al libero Matteo Staforini.

Nonostante abbia concluso la regular season in una brillante seconda posizione, Rana Verona si trova ora spalle al muro. Tuttavia, questa posizione paradossalamente le consente di scendere in campo senza nulla da perdere.

La formazione scaligera ha già coronato una stagione straordinaria con la prestigiosa vittoria della Coppa Italia e ora mira a un altro traguardo storico: la sua prima finale scudetto. La qualità tecnica è elevata su entrambi i fronti, preannunciando una sfida equilibrata e dal pronostico incerto.

Il contesto della sfida e l'obiettivo finale

L'appuntamento con la storia è fissato per sabato 18 aprile 2026, con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV, garantendo una copertura completa per tutti gli appassionati. La squadra che uscirà vincitrice da questa intensa serie affronterà in finale la Sir Susa Scai Perugia, che ha già conquistato il pass per l'atto conclusivo superando Piacenza in tre partite.

L'inerzia del confronto sembra ora favorire la Lube, forte della sua capacità di reazione e della determinazione mostrata nei momenti chiave. Tuttavia, Verona ha ampiamente dimostrato nel corso della stagione di possedere la capacità di sorprendere e non ha alcuna intenzione di arrendersi proprio ora, con la possibilità di una storica finale a portata di mano.

La posta in palio è altissima: la finale scudetto rappresenta un obiettivo di enorme prestigio per entrambi i club, che hanno saputo regalare emozioni e spettacolo agli appassionati di volley per tutta la stagione. La Gara 4 si preannuncia quindi come un confronto avvincente e combattuto fino all'ultimo punto, dove ogni giocata potrà fare la differenza.