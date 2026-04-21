La Gas Sales Bluenergy Piacenza si appresta a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia del club. Mercoledì, al PalabancaSport, si assegnerà la CEV Cup 2026 e agli emiliani basteranno soltanto due set per alzare al cielo il prestigioso trofeo. Un obiettivo concreto, frutto del netto 3-0 conquistato in Germania nella gara di andata contro il Lüneburg, che ha già proiettato il volley italiano verso un'altra gloria europea, dopo le vittorie di Milano e Vallefoglia in Challenge Cup.

La formazione di Dante Boninfante giunge a questo appuntamento cruciale con certezze solide.

La trasferta tedesca ha messo in luce non solo una palese superiorità tecnica, ma anche una notevole capacità di gestire i momenti di difficoltà. Nei primi due parziali dell'andata, Piacenza ha saputo rimontare situazioni complesse, dimostrando maturità e lucidità nei frangenti decisivi. L'attacco ha trovato risposte importanti da tutti i suoi riferimenti: Alessandro Bovolenta è stato il terminale principale, affiancato efficacemente da José Gutierrez, dall'impatto al centro di Robertlandy Simon e Gianluca Galassi, e dalla regia fluida di Paolo Porro. Questa varietà e l'equilibrio offensivo sono stati gli elementi chiave nella costruzione del successo esterno.

La Sfida Mentale: Concentrazione e Aggressività

Il vero banco di prova per Piacenza sarà l'approccio mentale alla partita. Con la consapevolezza che due soli set sono sufficienti per la vittoria finale, il rischio è quello di cadere nella tentazione di gestire il vantaggio, abbassando inconsciamente la tensione. Sarà invece fondamentale aggredire il match fin dai primi scambi, imponendo la propria pallavolo con un servizio incisivo e una pressione costante a muro. Chiudere la pratica rapidamente significherebbe evitare qualsiasi complicazione e togliere fiducia a un Lüneburg che, se lasciato respirare, può rivelarsi un avversario estremamente pericoloso. I tedeschi, infatti, hanno dimostrato di praticare una pallavolo aggressiva, in particolare dai nove metri, e di poter mettere in seria difficoltà la ricezione avversaria.

Giocatori come Daniel Gruvaeus, Enlund e Champlin sono terminali offensivi capaci di trovare continuità, mentre il palleggiatore Valimaa imprime ritmo e pressione al sistema di gioco.

Un fattore da non sottovalutare è la leggerezza mentale con cui il Lüneburg affronterà la gara di ritorno. Senza nulla da perdere, i tedeschi potranno spingere al massimo, cercando di allungare gli scambi e sporcare il gioco degli emiliani. In uno scenario di partita "lunga", caratterizzata da set combattuti e momenti altalenanti, la pressione potrebbe spostarsi interamente su Piacenza. Per questo motivo, sarà cruciale il contributo dei centrali Simon e Galassi, chiamati a incidere non solo a muro ma anche in attacco, aprendo il campo per le bande.

Allo stesso modo, la qualità della regia di Porro sarà determinante per mantenere un ritmo elevato e la necessaria lucidità.

Protagonisti e Dettagli dell'Andata

La gara di andata ha visto brillare in particolare Alessandro Bovolenta, top scorer con 17 punti, seguito da José Gutierrez con 11 e da Efe Mandiraci con 10. Per il Lüneburg, il miglior realizzatore è stato Daniel Gruvaeus con 11 punti. I parziali del match in Germania (26-24, 25-22, 25-16) hanno evidenziato la capacità di Piacenza di imporsi anche nei momenti più tirati. Ora, la squadra emiliana ha l'opportunità di conquistare il primo trofeo internazionale della sua storia recente, in un PalabancaSport che si preannuncia sold-out, pronto a spingere i propri beniamini verso la gloria.

La ricetta per Piacenza è chiara e decisiva: partire forte e non concedere margini agli avversari. Intensità, massima concentrazione e qualità dovranno essere le armi per chiudere la finale in due set e alzare la CEV Cup 2026, coronando una stagione europea già ricca di successi per il volley italiano.