La notte del 24 aprile ha regalato tre sfide avvincenti nei Playoff NBA, con risultati che hanno rimescolato le carte in diverse serie. Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Toronto Raptors hanno tutte conquistato vittorie fondamentali in Gara 3, accorciando le distanze o consolidando la posizione.

Atlanta Hawks: McCollum decisivo contro i New York Knicks

La serie tra Atlanta Hawks e New York Knicks si è fatta elettrizzante in Gara 3. Gli Hawks hanno espugnato il Madison Square Garden, imponendosi per 109-108, portandosi sul 2-1. Il momento decisivo è arrivato a dodici secondi dalla sirena, quando CJ McCollum ha realizzato il canestro della vittoria, sfruttando un disastroso ultimo possesso offensivo dei Knicks.

Per Atlanta, Jalen Johnson ha sfiorato la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, affiancato dai 23 punti di McCollum. A New York non sono bastati i 29 punti di OG Anunoby, i 26 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (21 punti, 17 rimbalzi). I Knicks sono ora quasi spalle al muro.

Minnesota Timberwolves: dominio sui Denver Nuggets

I Minnesota Timberwolves hanno dimostrato la loro superiorità fin dai primi minuti di Gara 3 contro i Denver Nuggets, chiudendo l'incontro con un netto 113-96 e portandosi sul 2-1 nella serie. Hanno imposto il proprio ritmo, costruendo un vantaggio significativo già nel primo tempo. Una solida difesa ha permesso di stabilire un nuovo record di franchigia nei playoff per i punti concessi nel periodo iniziale.

Tutto il quintetto titolare è andato in doppia cifra, ma il miglior marcatore è stato Ayo Dosunmu dalla panchina con 25 punti. Jaden McDaniels ha aggiunto 20 punti e 10 rimbalzi, Donte DiVincenzo 15 punti e 4 recuperi. La difesa, con Rudy Gobert in evidenza, ha limitato Nikola Jokić, autore di 27 punti e 15 rimbalzi ma con un 7-su-26 al tiro. Denver deve ora reagire subito.

Toronto Raptors: un quarto finale da record contro Cleveland

I Toronto Raptors hanno riaperto in modo spettacolare la serie contro i Cleveland Cavaliers, conquistando una vittoria convincente per 126-104 in Gara 3. Il successo è arrivato grazie a un fantastico ultimo quarto, dominato con un parziale di 43-23. I protagonisti sono stati RJ Barrett e Scottie Barnes, entrambi a quota 33 punti.

Barnes ha aggiunto anche 11 assist. Insieme, sono diventati la prima coppia nella storia dei Raptors a realizzare almeno trenta punti, cinque rimbalzi e cinque assist in una partita di playoff. Nella serata negativa dei Cavaliers, il migliore è stato James Harden con 18 punti. La serie è ora sull'1-2 per Cleveland, ma Toronto ha dimostrato di avere le carte in regola per lottare.