Paul Seixas, a soli diciannove anni, si sta rapidamente affermando come una delle stelle più brillanti del ciclismo internazionale. Il giovane talento francese, portacolori del Decathlon CMA CGM Team, ha già lasciato il segno in questa stagione, conquistando due prestigiose vittorie di livello World Tour: la Freccia Vallone e la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi. Questi successi lo proiettano con forza tra i principali protagonisti del circuito, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori che lo considerano una seria minaccia per campioni affermati come Tadej Pogacar e la sua squadra, la UAE Emirates, in particolare in vista della imminente Liegi‑Bastogne‑Liegi.

La prossima tappa cruciale per Seixas è proprio la Liegi‑Bastogne‑Liegi, la quarta Classica Monumento dell’anno. Qui, Tadej Pogacar si presenta come il grande favorito, forte dei trionfi già ottenuti alla Milano‑Sanremo e al Giro delle Fiandre. Tuttavia, il team principal della UAE Emirates, Mauro Gianetti, ha espresso chiaramente la sua preoccupazione, definendo Seixas una “minaccia reale” per la sua formazione. Gianetti ha dichiarato: “Sarà un avversario importante. Al livello in cui si trova adesso, avrà un ruolo molto rilevante nel prosieguo della gara”. Non solo, Gianetti ha anche elogiato la performance del giovane francese alla Freccia Vallone: “Ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per diventare un grande campione.

Ha assunto il suo ruolo di favorito: la squadra ha controllato la gara e lui ha dominato la salita finale”.

Un talento precoce che sorprende il World Tour

L'eco del successo di Seixas alla Freccia Vallone ha risuonato con forza tra gli esperti internazionali. Il direttore sportivo Julien Jurdie ha descritto la sua prova come una vera e propria “masterclass”, evidenziando di non aver mai assistito a una prestazione simile in venticinque anni di carriera. Seixas, il più giovane vincitore di sempre di questa Classica, ha impressionato per la sua maturità tattica nella gestione della corsa e per la straordinaria velocità con cui ha affrontato l'iconico Mur de Huy, registrando il terzo tempo più rapido di sempre su quella salita.

Nonostante i risultati eccezionali, Seixas mantiene un approccio umile e realistico. Dopo la sua vittoria, ha affermato di non sentirsi ancora al livello del fuoriclasse sloveno: “Attualmente non ho il livello per battere Pogacar”. Ciononostante, il suo rendimento straordinario nelle Classiche delle Ardenne lo posiziona tra i potenziali protagonisti anche per la Liegi‑Bastogne‑Liegi, dove si troverà a confrontarsi con altri campioni del calibro di Remco Evenepoel.

Prospettive per la Liegi‑Bastogne‑Liegi

La Liegi‑Bastogne‑Liegi si configura come un banco di prova cruciale per Paul Seixas, che si candida a un ruolo di primo piano nella corsa. Il giovane francese ha già dimostrato di saper gestire la pressione e di possedere le qualità tecniche e tattiche indispensabili per competere ai massimi livelli.

La sua presenza aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una delle Classiche più attese della stagione, dove Pogacar cercherà di consolidare il suo dominio, ma dovrà tenere d'occhio un avversario in rapida ascesa.

Il mondo del ciclismo internazionale osserva con grande attenzione la progressione di Seixas, consapevole che il suo talento cristallino potrebbe presto ridefinire gli equilibri nelle grandi corse a tappe e nelle prestigiose Classiche Monumento.