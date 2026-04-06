Il fuoriclasse Tadej Pogacar ha conquistato il prestigioso Giro delle Fiandre, imponendosi con una progressione decisiva sull’iconico Oude Kwaremont e staccando il suo principale rivale, Mathieu van der Poel. Tuttavia, la sua brillante vittoria è stata presto seguita da una serie di sanzioni disciplinari e da un’indagine avviata dalle autorità belghe, a causa di un episodio controverso verificatosi durante la gara.

L'episodio al passaggio a livello e le decisioni sportive

Nel corso della competizione, Pogacar e altri corridori si sono trovati coinvolti in un incidente significativo presso un passaggio a livello.

L'episodio ha generato preoccupazione, portando il direttore di gara a intervenire prontamente. È stato richiesto ai ciclisti di attendere il transito del treno e di permettere la ripartenza degli altri atleti che si erano fermati, garantendo così la sicurezza e l'equità della corsa.

Il regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) prevede sanzioni severe per chiunque attraversi un passaggio a livello in modo improprio, ignorando le segnalazioni o le barriere abbassate. Tali provvedimenti possono includere squalifiche dalla gara, sospensioni dall'attività agonistica e l'applicazione di multe pecuniarie. Nonostante la gravità dell'infrazione, in questo specifico caso, non è stato adottato un provvedimento drastico come la squalifica del campione sloveno, permettendogli di mantenere la vittoria.

Le sanzioni effettive e il procedimento giudiziario

Nonostante l'assenza di una squalifica per l'episodio del passaggio a livello, l'UCI ha comunque inflitto a Tadej Pogacar una multa per un'altra infrazione: aver gettato rifiuti al di fuori delle aree designate a tale scopo. A questa sanzione pecuniaria si è aggiunta la detrazione di punti dalla classifica UCI, un provvedimento che incide sul suo posizionamento nel ranking internazionale. Anche altri corridori hanno ricevuto sanzioni per diverse infrazioni commesse durante la corsa, evidenziando l'attenzione degli organi di controllo sul rispetto delle regole.

Parallelamente alle decisioni in ambito sportivo, la procura delle Fiandre Orientali ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti di Pogacar e degli altri ciclisti coinvolti nell'episodio del passaggio a livello.

Questo indica che la questione non si esaurisce con le sole sanzioni sportive, ma assume una rilevanza legale. L'attraversamento di un passaggio a livello con il semaforo rosso è considerato un'infrazione grave, e la procura ha confermato che i responsabili saranno identificati e che verrà redatto un rapporto dettagliato per le successive fasi del procedimento.