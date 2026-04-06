La coppia italiana di beach volley formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ha inaugurato la stagione internazionale nel modo migliore, conquistando il loro primo successo insieme al torneo Challenge di Nayarit, in Messico. Gli azzurri, allenati da Paolo Nicolai, hanno dimostrato grande solidità e competitività, superando nella finale gli olandesi Luini/Immers con un netto 2-0 (21-17, 21-17) in soli 36 minuti di gioco. Questa vittoria rappresenta un traguardo di grande prestigio per la giovane formazione, la cui collaborazione sportiva è iniziata appena un anno fa.

Il percorso verso il titolo non è stato privo di sfide. Dopo un'unica sconfitta nel secondo match della pool A contro i tedeschi Just/Wüst, Cottafava e Dal Corso hanno saputo reagire con determinazione. Hanno superato in sequenza la Norvegia (Ringøen/Aas), i padroni di casa messicani (Carlos Andres/Lares), un'altra coppia tedesca (Sagstetter) e gli israeliani (Elazar/Cuzmiciov), prima di affrontare nuovamente e battere gli olandesi Luini/Immers. La finale è stata gestita con autorità dalla coppia italiana, che nel primo set ha subito preso il largo, raggiungendo un vantaggio significativo. Anche nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio, gli azzurri hanno imposto il proprio ritmo, chiudendo la pratica con sicurezza.

Un trionfo che consolida la crescita della coppia

Il titolo conquistato in Messico è il primo successo di squadra per Cottafava e Dal Corso nel prestigioso circuito Beach Pro Tour. Questo risultato si aggiunge alla loro seconda medaglia in carriera, dopo il secondo posto ottenuto al Futures di Messina nel 2025. La vittoria assume un significato particolare poiché arriva dopo una stagione precedente considerata difficile, confermando la notevole crescita tecnica e mentale della coppia, che ora si afferma con forza tra le realtà più promettenti del panorama internazionale del beach volley.

Verso Saquarema: la sfida dell'Elite 16

Con il morale alle stelle e una rinnovata consapevolezza delle proprie capacità, Cottafava e Dal Corso si preparano ora ad affrontare uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione: l’Elite 16 di Saquarema, in Brasile.

Questo torneo rappresenta una delle tappe di massimo prestigio del Beach Pro Tour e vedrà la partecipazione delle migliori coppie del circuito mondiale. L’obiettivo primario per gli azzurri è confermare l'eccellente livello di gioco mostrato in Messico e proseguire nel loro percorso di crescita, puntando a raggiungere risultati sempre più ambiziosi in un contesto altamente competitivo.