Il WTA Stoccarda ha offerto una giornata di quarti di finale ricca di colpi di scena e incontri avvincenti. Elena Rybakina, testa di serie numero uno, ha conquistato l'accesso alle semifinali dopo una strenua battaglia, mentre due delle favorite assolute, Coco Gauff e Iga Swiatek, sono state sorprendentemente eliminate. Le semifinali vedranno ora Rybakina affrontare Mirra Andreeva, artefice dell'uscita di scena di Swiatek, e Karolina Muchova sfidare Elina Svitolina.

Elina Svitolina, quarta testa di serie e numero sette del ranking mondiale, ha superato Linda Noskova con un doppio 7‑6(2) 7‑5 in un match durato un'ora e quarantadue minuti.

Nonostante una rimonta della rivale nel secondo set, dal 5‑2 al 5‑5, l'ucraina ha dimostrato determinazione, chiudendo l'incontro alla prima opportunità utile.

Le sorprese: Muchova e Andreeva eliminano le favorite

Karolina Muchova, settima testa di serie, ha avuto la meglio su Coco Gauff, seconda favorita del tabellone, con il punteggio di 6‑3 5‑7 6‑3. La ceca ha dominato il primo set, ma Gauff ha reagito con forza nel secondo, imponendosi allo sprint. Nel parziale decisivo, tuttavia, Muchova ha piazzato il break cruciale, chiudendo la partita al primo match point dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco.

Un'altra sorpresa è arrivata dall'incontro tra Mirra Andreeva, numero nove del mondo, e Iga Swiatek, testa di serie numero tre.

La russa ha rimontato la polacca, imponendosi 3‑6 6‑4 6‑3 in una sfida di due ore e trentasei minuti. Dopo aver ceduto il primo set, Andreeva ha mostrato grande resilienza, ribaltando il risultato con un gioco aggressivo e conquistando meritatamente la semifinale.

La maratona di Rybakina contro Fernandez

La partita più lunga e combattuta della giornata ha visto protagonista Elena Rybakina. La kazaka ha superato Leylah Fernandez con un punteggio di 6‑7(5) 6‑4 7‑6(6) dopo ben tre ore e due minuti di gioco. Rybakina ha dovuto annullare tre set point nel primo parziale prima di cedere al tie-break. Nel secondo set, ha recuperato da uno svantaggio di 2‑4, inanellando quattro giochi consecutivi per pareggiare i conti.

Il set decisivo è stato un vero e proprio duello, con Rybakina che ha annullato due match point avversari, chiudendo infine 8‑6 al tie-break finale.

Il quadro delle semifinali è ora completo: Elena Rybakina affronterà Mirra Andreeva, mentre Karolina Muchova sfiderà Elina Svitolina. Il torneo si conferma così uno degli eventi più competitivi e imprevedibili del circuito indoor femminile.

Il prestigio del Porsche Tennis Grand Prix

Il Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda si conferma un appuntamento di grande prestigio nel circuito WTA, rinomato per la partecipazione delle migliori tenniste a livello mondiale. L'edizione attuale ha visto la presenza di ben cinque atlete tra le prime dieci del ranking e tre campionesse del Grande Slam nei quarti di finale.

La Porsche Arena, gremita di pubblico, ha ospitato incontri di altissimo livello tecnico e agonistico, ribadendo il fascino e la tradizione di questo evento che, sin dal 1978, rappresenta un punto di riferimento per il tennis femminile internazionale.