Renzo Ulivieri, figura di spicco nel panorama calcistico italiano, ha offerto un commento misurato e prudente riguardo la potenziale candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. Intervenendo nel pieno della crisi che sta attraversando il calcio nazionale, Ulivieri ha dichiarato: “Malagò alla Figc? Vanno bene tutti, ma vediamo il programma”. Questa affermazione, sintesi della sua visione, esprime una chiara apertura verso ogni possibile nome per la successione, ma al contempo sottolinea con forza l’importanza cruciale di un progetto solido e ben definito che accompagni qualsiasi candidatura.

Il tecnico, con la sua esperienza, mette in luce la necessità di una visione strategica prima di ogni valutazione personale.

La posizione di Ulivieri: un'apertura condizionata

Con la sua dichiarazione, Ulivieri ha scelto di non schierarsi apertamente a favore o contro un singolo profilo, mantenendo una posizione di neutralità costruttiva. Il suo intervento suggerisce in modo inequivocabile che, al di là del prestigio o del profilo personale del candidato, l’elemento dirimente per il futuro della Federazione è la qualità della visione e il piano d'azione concreto che si intende implementare per il rilancio e la stabilizzazione del calcio italiano. L'attenzione è posta sulla capacità di presentare soluzioni efficaci e durature per le sfide attuali.

Il contesto di profonda incertezza federale

L'intervento di Ulivieri si inserisce in un momento di forte tensione e incertezza per la governance del calcio nazionale. Il sistema federale è alle prese con una fase di transizione significativa, innescata dalle dimissioni di Gabriele Gravina, formalizzate il 2 aprile. Questa decisione ha reso necessaria la convocazione di un’assemblea elettiva, fissata per il 22 giugno a Roma, che avrà il compito di eleggere il nuovo presidente. La scadenza per la presentazione ufficiale delle candidature è stata stabilita per il 13 maggio, delineando un periodo intenso di manovre e valutazioni. In questo scenario complesso, il nome di Giovanni Malagò, già presidente del Coni e figura di riconosciuta autorevolezza, emerge tra i più accreditati per la successione.

La sua candidatura gode di un sostegno significativo, in particolare da parte della Serie A e di influenti personalità del calibro di Aurelio De Laurentiis, elementi che ne rafforzano la posizione.

Profilo e sfide per la futura presidenza

Giovanni Malagò è ampiamente riconosciuto come un dirigente di grande esperienza e un uomo di notevole autorevolezza all'interno del panorama sportivo italiano. Tuttavia, la sua candidatura alla guida della Figc non è ancora stata ufficializzata. Si ritiene che sia prematuro esprimere giudizi definitivi sui profili in campo, poiché è fondamentale attendere un input più chiaro e coordinato da parte dei club, i veri attori del processo decisionale. Nonostante il suo indubbio posizionamento favorevole, Malagò si trova di fronte alla necessità di consolidare e, in alcuni casi, migliorare i rapporti con il Governo.

Questo aspetto è considerato cruciale per poter guidare la Figc in una fase così delicata e complessa, dove la collaborazione istituzionale sarà determinante per affrontare le sfide future del calcio italiano.