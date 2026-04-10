Valentin Vacherot ha scritto una nuova pagina della sua carriera, raggiungendo la semifinale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista monegasco, attualmente numero ventitré del ranking mondiale, ha superato nei quarti di finale l’australiano Alex De Minaur, numero sei ATP, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Il match, disputato sui campi del Monte-Carlo Country Club, ha visto Vacherot imporsi al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena.

Questa vittoria segna un momento storico per Vacherot, che accede per la prima volta in carriera alla semifinale di un torneo di questa categoria.

Il suo prossimo avversario sarà il campione in carica del torneo, Carlos Alcaraz. Il successo contro De Minaur rappresenta un ulteriore passo avanti per il giocatore di casa, che ha saputo gestire la pressione e sfruttare appieno il sostegno del pubblico locale. La partita si è decisa al terzo set, dove Vacherot ha dimostrato grande concentrazione nei momenti chiave, chiudendo l’incontro con determinazione.

Il percorso trionfale di Vacherot nel torneo

Il cammino di Vacherot a Montecarlo è stato caratterizzato da prestazioni solide e da una notevole capacità di adattamento alle diverse condizioni di gioco. Dopo aver superato avversari di rilievo nei turni precedenti, il monegasco ha mostrato grande tenacia anche contro De Minaur, rispondendo colpo su colpo e gestendo con maestria i momenti di difficoltà.

L’accesso alla semifinale non è solo un risultato storico per Vacherot, ma conferma anche la sua costante crescita nel circuito ATP, proiettandolo verso traguardi sempre più ambiziosi.

Il prossimo ostacolo per il tennista sarà dunque Carlos Alcaraz, campione in carica e tra i favoriti per la vittoria finale. La semifinale si preannuncia particolarmente interessante, con Vacherot che potrà contare sull’entusiasmo del pubblico di casa e sulla fiducia acquisita grazie ai risultati ottenuti finora, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali in un incontro di tale importanza.

Le emozioni e le ambizioni del tennista monegasco

Il percorso di Valentin Vacherot a Montecarlo è stato costellato da incontri intensi e memorabili.

Tra questi, spicca la vittoria contro Hubert Hurkacz nel turno precedente, un successo che gli ha permesso di diventare il primo monegasco a raggiungere i quarti di finale nell’era Open. Dopo quella partita, Vacherot aveva espresso tutta la sua emozione: “Un’altra partita folle. Più di ieri. Le condizioni hanno creato una partita pazza, era molto umido, scambi lunghi. Dovevo trovare il modo di portare a casa i punti, lo scenario cambiava continuamente. Sono stati tre set folli”.

Il tennista ha inoltre ribadito il suo profondo legame con il torneo di casa, rivelando un’ambizione che va oltre i grandi palcoscenici internazionali: “Preferisco vincere il torneo di Montecarlo rispetto a qualsiasi Slam.

Montecarlo è sempre stata la mia settimana preferita dell’anno. Stavo solo aspettando l’occasione di giocare questo torneo”. Vacherot, ora destinato a entrare tra i primi venti del mondo, ha dimostrato grande lucidità anche nella gestione delle difficoltà in campo e della pressione, qualità che saranno fondamentali nella sfida contro il blasonato Alcaraz.