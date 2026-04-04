Il quadro delle semifinali al WTA 250 di Bogotá è ora completo, promettendo un'intrigante combinazione di favorite e storie sorprendenti sulle suggestive alture colombiane. Tra le protagoniste indiscusse, la tennista ceca Marie Bouzkova ha pienamente confermato il suo status di principale candidata al titolo. Con una prestazione solida e convincente, Bouzkova ha superato la lettone Darja Semenistaja con un netto 6-1 7-5, gestendo con autorità quello che era considerato il match più atteso della giornata. La sua corsa prosegue verso l'obiettivo del terzo titolo in carriera, un traguardo che, se raggiunto, segnerebbe anche la sua prima vittoria in un torneo lontano dalla sua città natale, Praga.

Nel penultimo atto del torneo, Marie Bouzkova si troverà di fronte l'argentina Jazmin Ortenzi, considerata l'autentica rivelazione di questa edizione. Ortenzi, la cui carriera si è finora svolta prevalentemente nel circuito ITF, ha compiuto un'impresa notevole, rimontando e sconfiggendo la connazionale Julia Riera con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-2. Questa vittoria non solo le ha garantito un posto in semifinale, ma le ha anche assicurato l'ingresso tra le prime 200 giocatrici del ranking mondiale, un risultato di grande prestigio. Il torneo di Bogotá, che vanta una tradizione di successi per le atlete di casa – con tre colombiane vincitrici in passato, tra cui Fabiola Zuluaga, Mariana Duque Marino e Camila Osorio, quest'ultima trionfatrice nelle ultime due edizioni – quest'anno vede una nuova beniamina locale avanzare tra le migliori quattro, alimentando l'entusiasmo del pubblico.

Le altre semifinaliste: Udvardy e la speranza locale Arango

Nella sezione inferiore del tabellone, l'ungherese Panna Udvardy ha conquistato un posto in semifinale superando la polacca Katarzyna Kawa. Dopo un primo set intensamente combattuto, Udvardy ha prevalso con il punteggio di 7-6(2) 6-1, dimostrando determinazione e solidità. La sua prossima avversaria sarà la colombiana Emiliana Arango, che ha regalato un'altra gioia al pubblico di casa sconfiggendo la veterana giramondo statunitense Varvara Lepchenko per 6-4 6-3. Per Arango, questa semifinale rappresenta non solo la continuazione di un sogno sportivo, ma anche una concreta opportunità di trovare un vero e proprio sbocco personale nel circuito maggiore, forte del sostegno incondizionato del pubblico locale.

I risultati dettagliati dei quarti di finale evidenziano la diversità di percorsi e le prestazioni che hanno condotto le quattro tenniste alle semifinali del WTA Bogotá 2026:

Marie Bouzkova (CZE) [1] ha sconfitto Darja Semenistaja (LAT) con il punteggio di 6-1 7-5 .

(CZE) [1] ha sconfitto Darja Semenistaja (LAT) con il punteggio di . Jazmin Ortenzi (ARG) [Q] ha superato Julia Riera (ARG) [WC] in rimonta: 6-7(5) 6-3 6-2 .

(ARG) [Q] ha superato Julia Riera (ARG) [WC] in rimonta: . Panna Udvardy (HUN) [8] ha avuto la meglio su Katarzyna Kawa (POL) per 7-6(2) 6-1 .

(HUN) [8] ha avuto la meglio su Katarzyna Kawa (POL) per . Emiliana Arango (COL) ha battuto Varvara Lepchenko (USA) con un convincente 6-4 6-3.

Il contesto del WTA 250 di Bogotá

Il WTA 250 di Bogotá, ufficialmente conosciuto come Copa Colsanitas Colsubsidio, è un appuntamento fisso nel calendario del tennis femminile. L'evento si concluderà il 5 aprile 2026 e offre un montepremi complessivo di 283.347 dollari.

La vittoria di Marie Bouzkova su Darja Semenistaja, ad esempio, è stata un match intenso durato ben 99 minuti, a testimonianza della competitività del torneo e della solidità della tennista ceca in questa fase cruciale della stagione. Con le semifinali ormai definite, l'attenzione è ora completamente focalizzata sui prossimi incontri, dove si scontreranno le ambizioni di conferma delle favorite e i sogni di gloria delle outsider, promettendo emozioni e colpi di scena.