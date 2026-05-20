Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fornito aggiornamenti significativi sullo stato dei lavori a Bagnoli e sull'organizzazione della 38ᵃ America's Cup. Intervenuto il 20 maggio 2026 a Cagliari, alla vigilia delle regate preliminari, Manfredi ha rassicurato sulla regolarità dell'intervento a Bagnoli, definendolo «un intervento complesso, molto articolato che però sta procedendo secondo le previsioni. Non abbiamo ritardi, se non fisiologici. Su un'operazione così complessa tutto sta procedendo regolarmente».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato una novità nel numero dei partecipanti, che ha richiesto modifiche organizzative.

«Ora abbiamo anche un team in più – ha spiegato Manfredi – quindi abbiamo dovuto fare delle modifiche perché siamo passati da cinque a sette squadre in gara. Uno in più di Barcellona, è ben augurale. Eh sì, perché l'Italia richiama molto, quindi adesso rispetto alla Spagna, Italia‑Spagna 7 a 6».

L'Italia ospita l'America's Cup: Bagnoli e l'espansione dei team

L'evento velico internazionale, ospitato per la prima volta in Italia, è stato fortemente promosso dal Governo, con Sport e Salute come soggetto attuatore. La scelta di Cagliari come punto di partenza e Napoli come sede della competizione ufficiale sottolinea un valore culturale e politico profondo. Insieme alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, Manfredi ha rimarcato il legame storico e marittimo tra le due grandi città del Mediterraneo, entrambe con tremila anni di storia, nate sul mare.

Questo evento rappresenta un'opportunità per mostrare un "sistema delle città" mediterranee con un grande valore culturale e politico.

Le regate preliminari a Cagliari: squadre e programma

Le regate preliminari della 38ᵃ America's Cup si svolgono a Cagliari, nel suggestivo Golfo degli Angeli, dal 21 al 24 maggio 2026. Inizialmente, cinque team di fama internazionale si sfidano a bordo delle barche AC40 monotipo, tutte con configurazioni identiche e capaci di superare i 40 nodi di velocità. Tra i partecipanti figurano Emirates Team New Zealand, La Roche-Posay, Tudor Team Alinghi, GB 1 e Luna Rossa. Il programma prevede una serie di otto regate di flotta, culminando nell'ultima giornata con un emozionante match race tra i due migliori team per la vittoria finale.

Le regate si svolgeranno nei giorni 22, 23 e 24 maggio, dalle 15 alle 17.

L'inaugurazione, prevista per giovedì 21 maggio alle 17 al Bastione Saint Remy, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali. Tra queste, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, la governatrice sarda Alessandra Todde, il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Saranno presenti anche i sindaci di Napoli, Gaetano Manfredi, e di Cagliari, Massimo Zedda, oltre all’amministratore delegato di America’s Cup Events Italia, Marzio Perrelli.

Prospettive future: la regata preliminare a Napoli

Confermata anche la possibilità di una regata preliminare a Napoli.

Manfredi ha assicurato: «Sì, si farà e in questi giorni saprete anche la data». Parallelamente alle competizioni, il Race Village allestito presso il porto di Cagliari offre un ricco programma di eventi collaterali, aperto dalle 10 del mattino per tutta la durata delle regate. L'edizione 2027 della America's Cup segna un momento storico per l'Italia, che accoglie per la prima volta questa prestigiosa competizione velica internazionale, con la fase di preparazione in Sardegna e la competizione ufficiale nella città partenopea.