Matteo Arnaldi ha trionfato al Sardegna Open, sconfiggendo in finale il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 6-4. Il tennista sanremese ha conquistato il titolo in un'ora e quarantatré minuti, grazie a una prestazione solida e reattiva. Questa vittoria segna un traguardo nella sua carriera.

Arnaldi: Quinto Titolo Challenger

Per il venticinquenne Matteo Arnaldi, questa è la settima finale Challenger e il quinto titolo in carriera, il primo dopo tre anni dall'ultimo successo in Germania. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato con break e controbreak, il break decisivo è arrivato sul 4-3.

Nonostante sei set point falliti sul 6-3, Arnaldi ha chiuso il parziale sul 6-4. Nel secondo set, da 0-2, ha reagito con determinazione, recuperando il break e sorpassando Hurkacz sul 3-2. Ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4 finale, dimostrando resilienza e controllo.

Un Successo Che Segna una Svolta

Questo successo al Sardegna Open è un punto di svolta per la stagione di Matteo Arnaldi e per la sua scalata nella classifica ATP. Il trionfo a Cagliari, un titolo cercato e voluto, può segnare l'inizio di una nuova fase per il giovane tennista ligure. Arnaldi ha dimostrato sul campo solidità e determinazione, fondamentali per la sua posizione.

Il Contesto del Sardegna Open

La quinta edizione del Sardegna Open 2026 si è svolta a Cagliari dal 28 aprile al 3 maggio.

Matteo Arnaldi ha raggiunto la finale superando in semifinale Gianluca Cadenasso (1-6, 6-1, 6-0). Hubert Hurkacz ha conquistato l'accesso all'atto conclusivo dopo aver rimontato Roman Andrés Burruchaga (4-6, 7-6, 6-3). Con questa vittoria, Arnaldi ha ereditato il titolo da Mariano Navone (vincitore 2024), affermandosi tra i protagonisti del tennis italiano.