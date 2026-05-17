La 37ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Bologna in una sfida decisiva per le ambizioni europee di entrambe le formazioni. L'incontro, in programma domenica 17 maggio alle ore 18:00, si terrà alla New Balance Arena di Bergamo e potrebbe definire in maniera cruciale l'assegnazione del settimo posto in classifica.

Obiettivo Europa: Settimo Posto e Conference League

Per l'Atalanta, l'obiettivo è chiaro: blindare definitivamente il settimo posto, posizione che garantirebbe l'accesso agli spareggi per la prossima Conference League.

Ai nerazzurri basterà un pareggio o una vittoria per mettere al sicuro questo traguardo. Il Bologna, d'altro canto, non ha ancora abbandonato le speranze di un piazzamento europeo e si presenta a questa partita con la ferma intenzione di recuperare punti preziosi in classifica, rendendo la contesa ancora più avvincente e imprevedibile.

Dettagli del Match: Orario, Diretta e Formazioni Ufficiali

Il fischio d'inizio di questa importante gara è fissato per le ore 18:00. Tutti gli appassionati potranno seguire la diretta esclusiva dell'evento su DAZN, che trasmetterà l'incontro dalla New Balance Arena. Di seguito, le probabili formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo.

L'Atalanta, guidata dal tecnico Palladino, si schiererà con un modulo 3‑4‑2‑1: Carnesecchi tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Djimsiti, De Roon e Ahanor.

Sulle corsie esterne agiranno Zappacosta e Zalewski, mentre a centrocampo troveranno spazio Ederson e Pašalić. Sulla trequarti, a supporto dell'unica punta Krstović, ci saranno De Ketelaere e Raspadori.

Il Bologna di mister Italiano risponderà con un 4‑2‑3‑1: Pessina in porta; la difesa vedrà Zortea, Heggem, Helland e Miranda. A fare da diga in mediana saranno Ferguson e Freuler. Il tridente offensivo sarà formato da Bernardeschi, Rowe e Castro, pronti a insidiare la retroguardia avversaria.

La Vigilia della Sfida e le Parole dei Tecnici

Questa partita assume un significato particolare per l'Atalanta, trattandosi dell'ultima partita casalinga della stagione. Un'occasione per salutare i propri tifosi con un risultato positivo che blinderebbe il settimo posto, attualmente conteso proprio dal Bologna.

La Lega Serie A ha confermato l'orario delle 18:00 per questo cruciale appuntamento alla New Balance Arena.

In vista dell'incontro, il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha espresso le sue considerazioni sulla forza dell'avversario. Ha sottolineato la qualità e l'intensità del Bologna, avvertendo la sua squadra della necessità di un'attenta fase difensiva. Nonostante alcune assenze nel reparto arretrato, Palladino ha rimarcato l'importanza di un approccio collettivo e compatto per fronteggiare al meglio gli emiliani e raggiungere l'obiettivo prefissato.