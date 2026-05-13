Casper Ruud è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia, avendo superato Karen Khachanov in un incontro avvincente. La partita, disputata al Foro Italico, si è conclusa con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-2 a favore del tennista norvegese, dopo un’ora e quaranta minuti di gioco effettivo e una lunga interruzione per pioggia.

L’inizio del match ha visto un Ruud dominante, capace di imporre il proprio gioco e di chiudere rapidamente il primo set per 6-1. La svolta è arrivata con l’interruzione dovuta alle avverse condizioni meteorologiche, che ha fermato il gioco per quasi due ore.

Al rientro in campo, Khachanov ha mostrato una reazione veemente, sfruttando il momento per pareggiare i conti e aggiudicarsi il secondo parziale con lo stesso punteggio di 6-1, rendendo la sfida una partita dai due volti.

Ruud ritrova il ritmo nel set decisivo

Nella frazione decisiva, il numero 25 del mondo Casper Ruud ha dimostrato grande resilienza e capacità di adattamento. Ritrovata la giusta concentrazione e il ritmo di gioco iniziale, il norvegese ha ripreso il controllo delle operazioni, chiudendo il terzo set per 6-2. Questa vittoria assicura a Ruud il passaggio al turno successivo, confermando la sua solidità sulla terra rossa romana.

Con questo successo, Ruud prosegue il suo cammino agli Internazionali d’Italia, dove in passato aveva già raggiunto le semifinali in due occasioni, nel 2022 e nel 2023, senza però mai riuscire a conquistare l’accesso alla finale.

Il tennista norvegese attende ora di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che sarà il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Luciano Darderi.

Il percorso di Ruud al Foro Italico

La costante presenza di Casper Ruud nelle fasi avanzate degli Internazionali d’Italia lo ha consolidato come uno dei protagonisti del circuito ATP su terra battuta. La sua affinità con la superficie e con il prestigioso torneo romano è evidente, e la vittoria su Khachanov rappresenta un passo importante per tentare di migliorare i risultati delle edizioni precedenti. L'obiettivo è ora quello di raggiungere l'agognata finale, un traguardo che finora gli è sfuggito.

L'attesa per la prossima sfida è palpabile, con il norvegese pronto a mettere in campo tutta la sua determinazione per continuare a sognare in grande al Foro Italico, misurandosi con il prossimo contendente tra Jodar e Darderi in un match che si preannuncia altrettanto emozionante.