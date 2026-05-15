Allan McNish, ora direttore delle corse di Audi in Formula 1, ha rivelato come l'opportunità di assumere questo prestigioso ruolo sia stata per lui una decisione quasi inevitabile, nonostante in passato avesse categoricamente escluso l'idea di guidare un team. La sua nomina è giunta a seguito dell'uscita di scena del precedente team principal Jonathan Wheatley, con McNish che ha assunto la piena responsabilità delle operazioni in pista a partire dal Gran Premio di Miami. Questa mossa segna un significativo cambiamento di rotta per l'ex pilota, che ha ripensato alla sua decisione con la frase “È stato un no-brainer”, evidenziando la chiarezza e la rapidità con cui ha abbracciato il nuovo incarico.

“Mai dire mai”: il cambiamento di prospettiva

McNish ha condiviso un aneddoto significativo risalente al suo ritiro dalle competizioni nel 2013, quando gli fu chiesto se avrebbe mai considerato un ruolo manageriale. La sua risposta fu allora decisa e senza esitazioni: “Ho detto che non avrei mai fatto parte della gestione di un team o altro, perché avresti dovuto avere a che fare con piloti come me. E sapevo quanto fossi difficile!”. Tuttavia, il tempo e le circostanze hanno portato una nuova consapevolezza. “La realtà è che le cose cambiano, la vita cambia. Quindi la regola è mai dire mai”, ha riflettuto McNish, sottolineando la fluidità delle proprie convinzioni nel corso degli anni. Il suo profondo coinvolgimento nel progetto Audi F1 sin dal primo giorno, avendo vissuto ogni fase cruciale in diverse vesti e ruoli, ha reso la decisione di accettare il nuovo incarico estremamente chiara e naturale.

Quando ha ricevuto la telefonata per discutere il ruolo, la sua risposta è stata un convinto “Sì, cento per cento”, testimonianza inequivocabile di una connessione intrinseca con il team e i suoi ambiziosi obiettivi fin dalle fondamenta.

Il debutto a Miami e le nuove sfide

Il Gran Premio di Miami ha rappresentato il suo battesimo del fuoco come Racing Director, un'esperienza che ha offerto nuove prospettive. McNish ha evidenziato che, pur possedendo una vasta e consolidata esperienza nei circuiti, la vera rivelazione è stata la complessità e l'ampiezza delle attività che esulano dalla mera gestione tecnica del team di gara. “Non era la prima volta che ero in un circuito, quindi capisco i modi del mondo, per così dire”, ha commentato con pragmatismo.

Ha però sottolineato con enfasi come l'evento di Miami sia stato il più grande per il team sotto il profilo del marketing e delle comunicazioni, con numerose iniziative collaterali organizzate nel cuore della città e le prime “hot laps” mai realizzate. Questi aspetti, che vanno ben oltre le tradizionali operazioni in pista, hanno ampliato notevolmente la portata del suo ruolo, introducendo nuove e stimolanti dimensioni di responsabilità.

In questa nuova e strategica veste, McNish è pienamente responsabile delle operazioni in pista, un incarico che abbraccia un'ampia gamma di compiti. Questi includono il coordinamento meticoloso degli aspetti sportivi e ingegneristici, la gestione attenta dei piloti, la definizione e l'implementazione della strategia di gara, la supervisione delle operazioni nel garage e tutte le attività cruciali legate ai media e ai partner del team.

La sua nomina, ufficializzata il 24 aprile 2026, è stata motivata dalla sua profonda e ineguagliabile conoscenza del progetto Audi F1, maturata attraverso anni di coinvolgimento diretto e multifunzionale. Questa esperienza gli conferisce una comprovata capacità di connettere efficacemente tutte le aree vitali per la performance in pista. McNish riporta direttamente a Mattia Binotto, CEO e Team Principal del team Audi Revolut F1, evidenziando la rilevanza e la centralità strategica del suo incarico all'interno della complessa struttura organizzativa.