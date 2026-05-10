Luciano Darderi ha conquistato gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia con una vittoria in rimonta su Tommy Paul. Sul campo del torneo romano, il tennista italiano ha superato l'americano in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, dimostrando carattere e determinazione dopo una partenza difficile.

Dopo aver ceduto il primo parziale, Darderi ha reagito con determinazione, imponendosi nel secondo set e prendendo progressivamente il controllo del match. Nel terzo e decisivo set, l'azzurro ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo la partita con sicurezza e garantendosi l'accesso al turno successivo.

Ora lo attende una sfida di alto profilo contro il quotato Alexander Zverev.

Il trionfo del carattere: Darderi in ascesa

Il successo contro Tommy Paul è un risultato di grande peso per Luciano Darderi, che continua a mostrare una crescita costante nel circuito maggiore. La sua abilità nel gestire la pressione di un incontro complesso è stata evidente, ribaltando i pronostici che vedevano l'americano leggermente favorito. La chiave della vittoria risiede nella sua reazione dopo un primo set in salita e nella lucidità mantenuta nei momenti più critici, elementi che hanno permesso a Darderi di conquistare una delle vittorie più significative della sua stagione sportiva.

Il prossimo avversario, Alexander Zverev, è uno dei nomi di spicco del torneo e rappresenta un banco di prova di altissimo livello.

Per Darderi, questa nuova sfida arriva in un momento di grande fiducia, rafforzata dalla convincente prestazione offerta. Sarà un'ulteriore opportunità per misurare le proprie ambizioni e consolidare la sua posizione nel panorama tennistico internazionale.

Il percorso di Darderi a Roma

Prima dell'incontro, le previsioni indicavano Tommy Paul come leggero favorito, basandosi sui precedenti positivi e sulla buona forma mostrata. Tuttavia, il tennista italiano ha saputo sovvertire ogni attesa, confermando la sua evoluzione tecnica e la capacità di esprimersi al meglio nei frangenti decisivi. Gli Internazionali d'Italia offrono a Darderi una piattaforma ideale per confrontarsi con i grandi nomi e accumulare preziosa esperienza. Questa vittoria in rimonta testimonia la determinazione e la maturità raggiunte da Luciano Darderi, che ora guarda con rinnovata fiducia al suo prossimo impegno contro Zverev.