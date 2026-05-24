Allo stadio Via del Mare, domenica 24 maggio 2026, si conclude il campionato di Serie A con l'ultima e decisiva giornata. Il Lecce e il Genoa si affronteranno alle ore 20:45 in una sfida che, per i salentini, è l'appuntamento più importante dell'intera stagione. Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha infatti definito l'incontro come “la gara più importante della stagione”, avvertendo la sua squadra: “le insidie sono dietro l’angolo” e l'esito finale “dipenderà tutto dal nostro atteggiamento”. La permanenza nella massima serie si deciderà in novanta minuti.

La salvezza in Serie A: un obiettivo a portata di mano

Il Lecce arriva a questo cruciale appuntamento sapendo che una vittoria casalinga garantirebbe la quarta salvezza consecutiva in Serie A, un traguardo di grande valore. Di Francesco ha esortato i suoi giocatori a esprimere la “migliore versione del Lecce”, invitandoli a “condividere paure e timori”. Ha ribadito la necessità di avere “il desiderio di azzannare questa partita”, sottolineando come la squadra sia “padrona del nostro destino”. Sarà dunque fondamentale “non perdere le proprie caratteristiche” in questa ultima recita stagionale, mantenendo la propria identità.

Aggiornamenti dall'infermeria e il rispetto per l'avversario

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico salentino deve gestire alcune incertezze.

Ramadani, infatti, “sta meglio” e sarà in campo. Le maggiori preoccupazioni riguardano Pierotti, la cui condizione “è da valutare”, con Di Francesco che ha già “la soluzione pronta” e lo definisce “l’unico che mi preoccupa”. Anche Banda ha difficoltà, ma minori di Pierotti. Le ultime indicazioni definitive arriveranno dalla rifinitura mattutina. Dall'altra parte del campo, sulla panchina del Genoa, siederà Daniele De Rossi, un volto noto e stimato da Di Francesco, suo ex capitano. Di Francesco ha espresso grande rispetto per l'ex centrocampista: “Era evidente il suo spessore… per me un riferimento. Era il mio capitano… mi auguro di aver lasciato anche io qualcosa a lui.” Ha riconosciuto l'ottimo lavoro di De Rossi: “Sta facendo un ottimo lavoro, sta attraversando un ottimo momento in questa fase”.

Dove seguire Lecce-Genoa: orario e piattaforme

L'incontro tra Lecce e Genoa, valido per l'ultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45. Lo storico stadio Via del Mare di Lecce sarà la cornice di questa sfida cruciale. La partita sarà trasmessa in co-esclusiva, con diverse opzioni per seguirla in diretta. Sarà possibile vederla su DAZN e Sky, con la possibilità di accedere alla visione anche in streaming attraverso le piattaforme dedicate: DAZN, Sky Go e Now. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di calcio che assisteranno a questo scontro decisivo per la salvezza.