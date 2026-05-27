Il diciannovenne Kimi Antonelli continua a stupire nel campionato mondiale di Formula 1. Con la sua quarta vittoria consecutiva, il giovane pilota italiano ha consolidato il suo vantaggio in classifica, mettendo il compagno di squadra George Russell in una posizione sempre più complessa e sulla difensiva. Antonelli ha trasformato la vittoria in una vera e propria abitudine, imponendosi con disinvoltura e costringendo Russell a un'incessante rincorsa. Il giovane italiano, subentrato a Lewis Hamilton, sta rispondendo eccezionalmente alle aspettative, dimostrando prestazioni di alto livello.

Questi successi gli hanno permesso di allungare significativamente in classifica, esercitando una pressione notevole sul suo compagno di squadra in Mercedes.

Il dominio che ridefinisce gli equilibri interni

Il dominio di Antonelli va oltre i risultati; è un chiaro segnale di un profondo cambiamento nei rapporti di forza all'interno del team Mercedes. Con la sua costanza e determinazione, il giovane pilota sta ridefinendo le gerarchie interne, imponendosi come leader del campionato e obbligando Russell a una reazione decisa per non perdere ulteriore terreno.

Numeri e tensioni del campionato

La vittoria in Canada è la quarta consecutiva per Antonelli, che ora guida la classifica con un vantaggio di 43 punti su George Russell, dopo sole cinque gare.

Questo margine equivale quasi a due gare di distacco tra i due piloti Mercedes, evidenziando la crescente difficoltà per il britannico nel contrastare l'avanzata del suo compagno. La rivalità tra i due si è manifestata anche nel weekend del Gran Premio del Canada, con un acceso confronto nella gara sprint che ha acceso i riflettori sulla tensione interna al box Mercedes. Antonelli ha dimostrato di non voler più accettare un ruolo secondario, confermando ambizione e talento. Se dovesse mantenere questo ritmo, Russell dovrà trovare una risposta rapida per non compromettere la sua stagione.